Утром в Херсоне дрон атаковал маршрутку, трое погибших. Четыре человека погибли вечером при обстреле в Днепропетровской области

Три человека погибли, семеро были ранены в результате атаки дрона маршрутки в Херсоне утром воскресенья. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

„Ужасное утро для Херсона. Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые“, — написал Прокудин.

Российские войска вечером в субботу, 30 ноября, атаковали Днепровский район Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. По последним данным, при ракетном ударе погибли четыре мирных жителя, еще 21 человек пострадал, в том числе 11-летний мальчик. Шесть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам Лысака, вследствие атаки РФ также загорелись два жилых дома и магазин.

Ранее в тот же день Херсонская областная прокуратура сообщила, что Россия обстреляла остановку в поселке Антоновка. В результате погибли два человека, один мирный житель был госпитализирован с ранениями.

Утром 30 ноября войска РФ также ударили беспилотником по жилому району Херсона, в результате чего погибли два человека, еще три жителя пострадали, указали в областной администрации.

Под российский обстрел также попал город Мирноград в Донецкой области - погибли два человека, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. „Повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль“, - добавил он.

В ночь на воскресенье результате налета российских беспилотников в Киеве зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, повреждения получил многоквартирный жилой дом, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

„Взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется“, — написал он в телеграме.

В Брянской области в ночь на воскресенье в результате удара беспилотника погиб ребенок, заявил глава региона Александр Богомаз.

„В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом“, — написал он в телеграме. „В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад“, — добавил губернатор.

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