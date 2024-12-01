01.12.2024, 09:42
В ФРГ установили личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“(32)
ФОТО: pixabay.com
Генеральная прокуратура Германии продвинулась в расследовании дела о подрывах газопроводов „Северный поток“ и установила личности двоих подозреваемых, рассказал в интервью Der Spiegel генпрокурор Йенс Роммель. Об этом сообщает „Медуза“.
„Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого изначально не ожидали“, — сказал Роммель. Он не раскрыл имена подозреваемых, добавив, что не может комментировать подробности расследования.
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