За рубежом
01.12.2024, 09:42

В ФРГ установили личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“

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Газопровод. Иллюстративный снимок
Газопровод. Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

Генеральная прокуратура Германии продвинулась в расследовании дела о подрывах газопроводов „Северный поток“ и установила личности двоих подозреваемых, рассказал в интервью Der Spiegel генпрокурор Йенс Роммель. Об этом сообщает „Медуза“.

„Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого изначально не ожидали“, — сказал Роммель. Он не раскрыл имена подозреваемых, добавив, что не может комментировать подробности расследования.

По словам генпрокурора, следствию еще предстоит установить других фигурантов дела, их мотивы, а также разобраться в вопросе возможного государственного контроля над операцией по подрыву газопроводов.

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