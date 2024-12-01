Президент Грузии: я не покину свой пост до избрания легитимного парламента

Саломе Зурабишвили на брифинге сообщила, что её полномочия закончатся только после проведения новых выборов, которые будут соответствовать демократическим стандартам и на которых будут присутствовать международные наблюдатели. До тех пор она, по её словам, останется в должности и продолжит борьбу.

Победившая, по данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах правящая партия „Грузинская мечта“ выдвинула на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Выборы президента назначены на 14 декабря. Впервые они пройдут по новой системе — главу государства будет избирать коллегия выборщиков.

Оппозиция уже заявила о бойкоте будущего заседания коллегии. „Грузинская мечта“ обладает в законодательном органе абсолютным большинством голосов, что делает избрание Кавелашвили практически предопределённым.

Инаугурация нового главы государства, обладающего, согласно основному закону страны, лишь церемониальными полномочиями, состоится в конце декабря. Полномочия действующей главы Грузии Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря.

„Не может быть никакой инаугурации, и мой мандат действует до тех пор, пока не появится законно избранный парламент“, – сказала Зурабишвили.

Тем временем вечером в воскресенье в Грузии продолжились антиправительственные акции против приостановки процесса евроинтеграции, объявленной на днях премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В ночь на 1 декабря полиция и спецназ вновь разогнали массовую акцию протеста в центре Тбилиси.

Третью ночь подряд протестующие против решения властей Грузии об отказе от евроинтеграции собрались около здания парламента страны на проспекте Руставели. Демонстранты возводили баррикады и разводили костры.

Силовики применили против собравшихся водометы и слезоточивый газ. В ответ некоторые из протестующих применили против полиции самодельные пулеметы из фейерверков, пишет Paper Kartuli.