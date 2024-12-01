ВИДЕО | Мадридский „Атлетико“ устроил разгром команде вратаря сборной Эстонии

„Атлетико“ открыл счёт на 26-й минуте благодаря голу Клемана Лангле, а к перерыву „Вальядолид“ уже уступал со счётом 0:3, после того как отличились Хулиан Альварес и Родриго де Пауль. В первом тайме встречи были отменены голы Джулиано Симеоне и Хосе-Марии Хименеса после просмотра VAR, из-за оффсайда.

В начале второго тайма Антуан Гризманн добавил четвёртый мяч, искусно обыграв защитника и ловко прокинув мяч мимо Карла Якоба Хейна. На 90+2-й минуте Александр Сёрлот установил финальный счёт — 5:0 в пользу мадридцев.

Хейн продемонстрировал хорошую игру, совершив четыре сэйва, но его усилия не помогли изменить ход встречи. Разочарованные болельщики „Вальядолида“ начали покидать стадион ещё в середине второго тайма, а на трибунах появился баннер с резким посланием владельцу клуба Роналдо: „Роналдо, уходи домой!“, что стало открытым призывом продать команду.

К слову, в предыдущем матче „Атлетико“ одержал разгромную победу со счётом 6:0 над „Спартой“ в Лиге чемпионов. Успешная серия „матрасников“ может продолжиться, ведь уже 5 декабря в рамках Кубка Короля они встретятся с аутсайдером „Касереньо“.

„Вальядолид“ продолжает борьбу за выживание, не одержав победы в Ла Лиге уже в четырёх подряд матчах.

Видеообзор матча можно посмотреть тут.

„Атлетико“ набрал 32 очка в 15 матчах и сократил отставание от лидирующей „Барселоны“ до 2 очков, выйдя на 2-е место в турнирной таблице. Мадридский „Реал“ располагается на 3-й позиции с 30 очками и двумя играми в запасе.

В то время как „Вальядолид“ продолжает борьбу за выживание, расположившись на последней, 20-й позиции, с девятью очками в активе.

„Эспаньол“, который находится рядом с „Вальядолидом“ в зоне вылета, сумел оторваться на три очка, одержав важную победу со счётом 3:1 над „Сельтой“ из Виго.

Следующим испытанием для „Вальядолида“ станет выездной матч в рамках Кубка Испании, где команда встретится с „Реал Авила“, представляющим четвёртый по силе дивизион. В следующем туре Ла Лиги „Вальядолид“ будет играть с „Лас-Пальмасом“, который занимает 14-е место в таблице, и эта встреча также пройдет в гостях.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить