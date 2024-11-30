С 1 декабря в Литве меняются правила дорожного движения и появятся новые знаки: что должны знать водители?

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м.

Такое изменение принято с учетом заявок Литовского сообщества велосипедистов и Литовской федерации велоспорта и руководствуясь практикой некоторых стран, например, такой порядок действует в Ирландии.

Ранее, когда на дороге появлялось препятствие, водителям приходилось нарушать ПДД и объезжать его там, где дорожная разметка не позволяет это делать. За пересечение сплошной линии полагается лишение прав. Литовская ассоциация обучения водителей и повышения их квалификации взяла на себя инициативу и попросила учесть эти ситуации в ПДД. Сейчас узаконены исключения, позволяющие выезжать за пределы сплошной линии - это можно делать, если нельзя объехать препятствие (дерево, автомобили, участвовавшие в ДТП и др. стационарные объекты), не покидая свою полосу, если водитель делает это, не мешая другим участникам движения.

Ужесточены и требования стоянки. Автомобили и прицепы запрещено оставлять у дорог с двумя или более полосами движения в одном направлении, если скорость движения на них больше 50 км/ч. Машины можно оставлять только в отведенных для этого местах.

Введено уточнение, которое касается движения автомобилей в темное время суток, если они не находятся в технически хорошем состоянии. Если у автомобиля не горит хотя бы одна фара или габариты, а также система световой сигнализации, то водитель, чтобы продолжать движение, должен закрепить в задней части автомобиля знак аварийной остановки.

„Это особенно актуально для грузового транспорта, сельхозтехники с прицепами, если поломка в прицепе“, – сказано в сопроводительном документе.