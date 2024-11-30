ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1011-й день) | Зеленский: вместе с ЕС и США мы завершим войну в 2025-м

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске — это пригород Махачкалы, где находится аэропорт. „Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет“, — написал Меликов в телеграме. 6 ноября Каспийск уже атаковали дроны. Минздрав республики сообщал о пострадавшей 16-летней девушке. Украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах писали, что несколько дронов-камикадзе смогли „нанести поражение российской флотилии в Каспийском море“. Минобороны России, сообщая об 11 сбитых дронах в ночь на субботу, Дагестан не упоминало. Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 мск из-за угрозы беспилотников, пишет „РИА Новости“.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев просил оснастить 10 военных бригад, но Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. „Они говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады“, — цитирует Зеленского „Украинская правда“. По его словам, проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. В Киеве выступили против этой идеи. „Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?“ — сказал Зеленский в интервью Sky News. „И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое“, — добавил президент Украины.