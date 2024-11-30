ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1011-й день) | Зеленский: вместе с ЕС и США мы завершим войну в 2025-м
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Ночью над Украиной сбили 8 из 10 российских дронов — Воздушные силы ВСУ
Российские войска в ночь на субботу атаковали Украину 10 ударными беспилотниками. 8 из них удалось сбить, сообщают Воздушные силы Украины. Еще один беспилотник локационно потерян, другой улетел на оккупированную территорию Украины, уточняют в ВСУ. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Каспийск снова подвергся атаке дрона — власти
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о попытке атаки беспилотника по объектам в Каспийске — это пригород Махачкалы, где находится аэропорт. „Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет“, — написал Меликов в телеграме. 6 ноября Каспийск уже атаковали дроны. Минздрав республики сообщал о пострадавшей 16-летней девушке. Украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах писали, что несколько дронов-камикадзе смогли „нанести поражение российской флотилии в Каспийском море“. Минобороны России, сообщая об 11 сбитых дронах в ночь на субботу, Дагестан не упоминало. Работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 мск из-за угрозы беспилотников, пишет „РИА Новости“.
Зеленский: западные партнеры говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые они не оснастили
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев просил оснастить 10 военных бригад, но Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. „Они говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады“, — цитирует Зеленского „Украинская правда“. По его словам, проблема Украины заключается именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. В Киеве выступили против этой идеи. „Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?“ — сказал Зеленский в интервью Sky News. „И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое“, — добавил президент Украины.
Зеленский: У Украины есть „все возможности“ завершить войну в следующем году, но это зависит от „решений и воли других лидеров“
В том же интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что видит „все возможности“ для завершения войны против России в 2025 году. „Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной“. Он отметил, что большое давление на президента РФ Владимира Путина может оказать новоизбранный президент США Дональд Трамп, в частности путем усиления Украины. По словам Зеленского, война может быть завершена „быстро“, но это „зависит от решений и воли других лидеров“.
Военных КНДР пригласили участвовать в параде на Красной площади 9 мая,
„В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая“, — сообщило Минобороны России, отчитываясь о встрече министра Андрея Белоусова с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на фоне сообщений об отправке военных КНДР для участия в боевых действиях против ВСУ.
Европейская организация по ядерным исследованиям прекратила сотрудничество с российскими учеными
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекращает сотрудничество с российскими учеными. Речь идет примерно о 350 научных работников из России.
ЦЕРН известен во всем мире благодаря Большому адронному коллайдеру — самой крупной экспериментальной установке в мире. В ее строительстве и исследованиях заняты около 10 тысяч ученых из 100 стран, включая Россию.
О том, что ЦЕРН не будет продлевать соглашение с Россией, организация объявила еще в декабре 2023 года. Соглашение ЦЕРН с Беларусью истекло в июне этого года.
В марте 2022 года после начала войны в Украине ЦЕРН приостановила для России статус наблюдателя. 23 государства – члена организации „решительно осудили“ российскую агрессию.ё