Представитель Эстонии станет резервным пилотом команды „Формулы-1“. „Эмоции зашкаливают!“

20-летний эстонский гонщик Пол Арон, который проводит впечатляющий сезон в „Формуле-2“, стал резервным пилотом команды „Альпин“ на 2025 год. Он продолжает борьбу за титул в „Формуле-2“, занимая 4-е место за два этапа до окончания чемпионата. Вчера он завоевал первое место в квалификации Гран-при Катара, представляя команду Hitech.

Арон выразил благодарность за предоставленную возможность: „Это невероятно особенное событие — присоединиться к команде „Альпин“ в „Формуле-1“. Очевидно, что это отличное место для любого молодого гонщика, и я очень рад, что Флавио (Бриаторе) и Оливер (Оукс) дали мне эту возможность. Я с нетерпением жду начала работы и продолжения своей карьеры в автоспорте“. Также он отметил, что сейчас его главный приоритет — сосредоточиться на завершении сезона в „Формуле-2“ и побороться за титул.

„Мы очень рады, что Пол будет резервным пилотом команды „Альпин“ в 2025 году. В „Формуле-1“ происходит смена поколений, и мы видим, что многие молодые гонщики приходят в чемпионат и оказывают на него влияние. Мы считаем, что Пол — один из самых талантливых пилотов, и мы с нетерпением ждём возможности сделать из него гонщика Формулы-1“, — приводит слова исполнительного советника „Альпин“ Флавио Бриаторе пресс-служба французской команды.

Эстонский гонщик стал участником молодёжной программы Mercedes в 2019 году, но покинул её в 2023-м и сейчас выступает в „Формуле 2“ за Hitech.

Арон стал третьим эстонцем, который получил роль резервного гонщика в Формуле-1, после Марко Асмера в „Заубер“ и Юрия Випса в Red Bull.

На данный момент Арон занимает 4-е место в чемпионате „Формулы-2“ с 133 очками, отставая от лидера Габриэля Бортолетто на 36,5 очков.

Напомним, что победитель квалификации в Формуле 2 получает два бонусных балла.

В воскресной гонке рядом с ним из первого ряда будет стартовать Бортолето, из второго ряда её начнут Виктор Мартен и Дино Бегангович. Хаджар показал только 9-й результат, зато в завтрашнем спринте он стартует вторым, а на поуле будет красно-белая Dallara Оливера Бермана – он закончил квалификацию с 10-м временем, в очередной раз опередив Кими Антонелли, своего напарника по команде Prema.

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