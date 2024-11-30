30.11.2024, 18:19
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Тартуский университет“ одержал шестую победу подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 30 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуский университет“ одержала домашнюю победу над пярнуским клубом „Садам“, выиграв со счетом 94:91. Матч в записи и видеообзор видят все подписчики Delfi.
В первой четверти команды вели равную борьбу, и лишь в концовке „Тартуский университет“ смог выйти вперед, завершив её с минимальным перевесом — 21:20 в свою пользу. Во второй четверти напряжение не ослабевало: команды продолжали бороться за каждое очко. По итогам первой половины матча „Тартуский университет“ сохранял лидерство, ведя со счетом 46:42.
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