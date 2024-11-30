Баскетбол
30.11.2024, 13:30

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ сыграет с командой „ТалТеха“

 
Начало в 17:00
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) примет на своей площадке столичный „ТалТех/Алексела“. Матч начнется в 17:00, и его прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.

В предстоящем матче встретятся два ближайших соперника по турнирной таблице: „ТалТех“, который занимает 8-е место с 6 победами и 5 поражениями, и „Авис Утилитас“, расположившийся на 9-й позиции с 4 победами и 5 поражениями.

Главный тренер „Авис Утилитас“ Бретт Нымм отметил: „После перерыва на игры сборной это наш первый матч, и сразу против одного из наших ближайших конкурентов. Надеемся, что сможем быстро избавиться от усталости и показать зрителям в Рапла яркий баскетбол“.

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