СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ сыграет с командой „ТалТеха“

В предстоящем матче встретятся два ближайших соперника по турнирной таблице: „ТалТех“, который занимает 8-е место с 6 победами и 5 поражениями, и „Авис Утилитас“, расположившийся на 9-й позиции с 4 победами и 5 поражениями.

Главный тренер „Авис Утилитас“ Бретт Нымм отметил: „После перерыва на игры сборной это наш первый матч, и сразу против одного из наших ближайших конкурентов. Надеемся, что сможем быстро избавиться от усталости и показать зрителям в Рапла яркий баскетбол“.