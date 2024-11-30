30.11.2024, 15:14
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“, который отчаянно нуждается в победе, сыграет с рижским клубом
Начало в 18:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ встретится дома с рижским „Робежсардсе“. Начало матча в 18:00, прямая трансляция доступна для подписчиков Delfi.
Главный тренер таллиннского клуба „Сельвер/ТалТех“ Андрес Тообал настроен на улучшение положения своей команды в турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги. В преддверии матча с рижским „Робежсардсе“ он подчеркнул важность набора очков:
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