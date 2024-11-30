СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Сельвер/ТалТех“, который отчаянно нуждается в победе, сыграет с рижским клубом

„Для нас крайне важно набрать очки, и мы должны постараться выжать максимум в этом матче. На этой неделе у нас появилась возможность провести полноценные тренировки, чего не было в последние недели из-за плотного графика. Мы могли только готовиться к играм. Нам нужно начинать собирать очки, чтобы сделать наше положение в таблице хотя бы немного достойнее“, — сказал Тообал.