МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион Эстонии обыграл рижский клуб

В субботу, 30 ноября, в матче Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ одержала домашнюю победу над рижским „Робежсардсе“ со счетом 3:1 (27:25, 25:27, 22:25, 25:22). Матч в записи видят все подписчики Delfi.