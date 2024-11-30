30.11.2024, 15:14
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион Эстонии обыграл рижский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 30 ноября, в матче Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ одержала домашнюю победу над рижским „Робежсардсе“ со счетом 3:1 (27:25, 25:27, 22:25, 25:22). Матч в записи видят все подписчики Delfi.
В отсутствие лидера нападения Линкольна Уильямса самым результативным игроком „Сельвера“ стал Каур Эрик Кайс, набравший 20 очков. Тристан Тяхт набрал 18, а Андри Аганитс - 12. Самым результативным игроком рижской команды стал Матисс Габдуллинс, набравший 17 очков.
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