30.11.2024, 12:47
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: “Выру Баррус“ сыграет с одним из аутсайдеров
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Эзерземе/ДУ“. Матч начнется в 17:00, и его прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
Перед выходными лидерство в таблице Балтийской волейбольной лиги удерживает клуб „Пярну“ с 16 очками. Столько же очков у „Екабпилс“, занимающего второе место, а на третьей позиции расположился тартуский „Бигбанк“ с 15 очками. Четвертое место занимает рижский „Робежсардсе“ (14 очков), столько же у „Выру Баррус“, который находится на пятой строчке. На шестой позиции расположился „Эзерземе/ДУ“ с 8 очками, а замыкает таблицу „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.
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