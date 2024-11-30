СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: “Выру Баррус“ сыграет с одним из аутсайдеров

Перед выходными лидерство в таблице Балтийской волейбольной лиги удерживает клуб „Пярну“ с 16 очками. Столько же очков у „Екабпилс“, занимающего второе место, а на третьей позиции расположился тартуский „Бигбанк“ с 15 очками. Четвертое место занимает рижский „Робежсардсе“ (14 очков), столько же у „Выру Баррус“, который находится на пятой строчке. На шестой позиции расположился „Эзерземе/ДУ“ с 8 очками, а замыкает таблицу „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.

Главный тренер „Выру Баррус“ Оливер Лютсепп отметил прогресс латвийских клубов в этом сезоне:“Латвийцы сделали шаг вперед, что видно по их результатам и составам. Думаю, в какой-то момент „Екабпилс“ вырвется вперед, но и у нашего следующего соперника, „Эзерземе/ДУ“, есть потенциал. Недавний матч на их площадке был для нас очень сложным. Это команда, против которой нужно сразу взять контроль, иначе они могут поймать эмоциональный подъем, особенно в атаке. У нас пока слишком много взлетов и падений, но мы работаем над стабильностью“, — прокомментировал Лютсепп.