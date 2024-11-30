„Нынешняя „священная война“ - преступление!“ Андрей Кураев о заповеди „не убий“, патриархе Кирилле и православии в странах Балтии

Как изменила война России в Украине позиции православной церкви? Есть ли у нее будущее? Для чего люди туда ходят? Почему термин „священная война“ в данном случае — преступление? Что происходит с заповедью „не убий“? Как сегодня правильно себя вести православному человеку? Портал Delfi поговорил с православным богословом Андреем Кураевым, который желает долго жить патриарху Кириллу и готов оказать помощь Латвийской православной церкви РПЦ.