„Нынешняя „священная война“ - преступление!“ Андрей Кураев о заповеди „не убий“, патриархе Кирилле и православии в странах Балтии
Как изменила война России в Украине позиции православной церкви? Есть ли у нее будущее? Для чего люди туда ходят? Почему термин „священная война“ в данном случае — преступление? Что происходит с заповедью „не убий“? Как сегодня правильно себя вести православному человеку? Портал Delfi поговорил с православным богословом Андреем Кураевым, который желает долго жить патриарху Кириллу и готов оказать помощь Латвийской православной церкви РПЦ.
Бывший протодиакон и один из самых известных миссионеров Русской православной церкви Андрей Кураев в 2014 году резко осудил аннексию Крыма, а в 2022 году выступил против полномасштабного вторжения в Украину. Он — один из самых последовательных критиков политики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла Гундяева, избрание которого когда-то сам поддерживал.