Сирийские боевики взяли под контроль несколько районов Алеппо впервые с 2016 года

Впервые с 2016 года сирийские повстанцы-исламисты сумели проникнуть в районы, находящиеся под контролем правительственных сил. Этот шаг вызвал напряжение в городе, который остается ключевой точкой в сирийском конфликте.

Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

По сообщениям местных источников, боевики вошли в западные кварталы города после серии наступательных операций в пригородах. Основу атакующих сил составили подразделения, связанные с радикальными исламистскими группировками, в том числе с "Хайят Тахрир аш-Шам“. Их успех объясняется использованием скрытных маршрутов и тактики внезапных ударов, что позволило временно установить контроль над рядом стратегических точек.

Сирийская армия уже перебросила подкрепления для отражения атак. В город прибыли подразделения специального назначения и тяжелая техника. Бои идут за ключевые кварталы, где расположены объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Жители города, пережившие осаду 2012–2016 годов, вновь сталкиваются с угрозой боевых действий. Возвращение исламистов вызвало панику среди мирного населения, многие из которых начали покидать опасные районы. Алеппо, восстановление которого шло в последние годы, вновь оказался на грани гуманитарного кризиса.

Возвращение боевых действий в Алеппо также обостряет международную ситуацию. Региональные игроки, включая Турцию и Иран, следят за развитием событий, поскольку Алеппо остается стратегически важным узлом. Возможное закрепление исламистских группировок в городе грозит дальнейшей эскалацией конфликта, который на время казался ослабевшим.

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