Демонстранты вновь перекрыли центральный проспект Руставели. На место прибыла и полиция, включая силы спецназначения. В МВД Грузии заявили, что сторонники оппозиции якобы обсуждали возможность блокировать работу стратегических объектов.

Демонстранты не намерены расходиться, несмотря на позднее время. Они стучат подручными предметами в ворота здания парламента. Наружное освещение здания отключилось. После 22 часов по местному времени полиция начала попытки разогнать собравшихся. Спецназ применяет водомёты. Митингующие в ответ бросают в полицию петарды.

Сотрудники МИД Грузии ранее в пятницу выразили протест против отказа страны от евроинтеграции. В документе говорится, что решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года не соответствует стратегическим интересам Грузии.

Сотрудники Минобороны Грузии также выпустили заявление, в котором подчеркнули важность сотрудничества страны с европейскими и евроатлантическими структурами, а также признали вклад западных партнеров в развитие обороноспособности и сдерживающих возможностей Грузии. Авторы документа подчеркнули, что они остаются верными обязательствам, установленным статьей 78 Конституции.

Заявления сотрудников ведомств прозвучали на фоне массовых протестов против приостановки евроинтеграции, а также итогов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Накануне в Тбилиси протест завершился столкновениями с полицией, которая жёстко разогнала демонстрантов.

В пятницу пять грузинских частных вузов: Университет Грузии, Университет технологий и бизнеса, Институт общественных дел, Университет Орбелиани и Университет Кавказа – объявили, что простанавливают работу в знак несогласия с октазом от евроинтеграции.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с ЕС и отказе от грантов Евросоюза до 2028 года. При этом премьер подчеркнул, что грузинские власти остаются верны своей цели и страна будет готова к вступлению в ЕС к 2030 году.

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