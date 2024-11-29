Сохранить более низкий тариф на тепло в Нарве: Eеsti Energia готова запустить блок Балтийской электростанции(1)
Концерн Eesti Energia сообщил мэру Нарвы Яану Тоотсу о готовности запустить 11-й энергоблок Балтийской электростанции в ближайшее время, передает RusERR.
Это позволит сохранить более низкий тариф на теплоэнергию в приграничном городе. Концерн Eesti Energia отменил биржевое сообщение о недоступности 11-го блока на рынке до 1 января 2025 года.
В пятницу, 29 ноября, по словам мэра Нарвы Яана Тоотса, который встретился с руководством концерна, было принято решение запустить 11-й энергоблок в ближайшее время.
„Сейчас только надо быть уверенным, что этот блок будет снова работать и ничего больше не случится“, – сказал мэр Таллинна Яан Тоотс.
Компания Enefit Power подтвердила информацию о подготовке к запуску станции и ее тестированию. Окончательная ясность в вопросе о том, может ли 11-й энергоблок быть предложен на рынке электроэнергии, будет основана на результатах пусковых испытаний.