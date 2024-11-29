ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1010-й день) | Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками

В Одесской области в результате ночного налета ударных дронов пострадали 7 человек, четверо из них госпитализированы, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в трех населенных пунктах Одесской области повреждены 13 жилых домов, гаражи и железнодорожная инфраструктура.

Российские власти сообщили о 47 сбитых дронах, большинство — в Ростовской области. „Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 29 БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области, восемь над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым“, — сообщило Минобороны России.

Тушением крупного пожара на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области занимается более 100 человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. „В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники“, — написал Слюсарь в телеграме. СМИ сообщили, что в этом районе в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза. „В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе „Атлас“, что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется как минимум два очага возгорания“, — говорится в сообщении пресс-службы украинского генштаба.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором осудил массированную российскую атаку на Украину в ночь на четверг, в результате которой пострадали объекты энергетики. „Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии. В этот день я обращаюсь к украинскому народу с четким посланием: Соединенные Штаты поддерживают вас“, — заявил Байден. По его словам, Белый дом в течение нескольких месяцев работал над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость энергосистемы перед зимой, а Пентагон продолжает поставлять критически важную военную помощь.

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с необъявленным визитом в КНДР. „Запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики“, — говорится в сообщении военного ведомства.

Би-би-си совместно с „Медиазоной“ и командой волонтеров удалось установить имена 80 973 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более половины из них не были связаны с армией на момент начала войны. Продолжается стремительный рост потерь среди военнослужащих-добровольцев, многие из которых гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт. Доля осужденных, отправленных на фронт из мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас — только 18%.Но подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему расположены на передовой и забирают на себя часть боевой нагрузки.

В Херсоне в результате удара российского беспилотника погибла женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Утром беспилотник нанес удар по Днепровскому району города. В результате взрыва местная жительница получила тяжелые ранения и погибла на месте. За последние сутки это второй человек, погибший в результате обстрелов в Херсонской области. Также по меньшей мере 9 человек получили ранения.

Украина и Россия снова провели обмен телами погибших солдат. Как сообщают обе стороны, Россия передала останки 502 украинских военных, Украина — 48 российских. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из 502 украинских солдат 397 погибли в Донецкой области, 24 — в Луганской, 64 — в Запорожской, а еще 17 тел были переданы из моргов на территории России. Как раньше поясняли военные обозреватели Русской службы Би-би-си, такая разница в количестве тел при обмене сейчас может объясняться тем, что Россия в последнее время постоянно наступает — и за ней остается поле боя.

Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ. В пятницу он объявил, что вместо генерал-лейтенанта Александра Павлюка назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Кроме того, как сообщает телеграм-канал Зеленского, он назначил заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола. В кратком объяснении причин этих кадровых перемен Зеленский упоминает необходимость „внедрения инновационных подходов в управлении людьми в Вооруженных силах Украины“. „Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства“, — заявил президент. Генерал-майор Драпатый, как говорится в сообщении президента, организовал оборону на харьковском направлении и сорвал наступательную операцию россиян, а полковник Апостол до сего дня командовал 95-й десантно-штурмовой бригадой.