Сирийские повстанцы объявили, что вошли в Алеппо

„Наши силы начали входить в город Алеппо“, — цитирует телеканал заявление Командования военных операций — недавно сформированной повстанческой коалиции.

О том, что боевики вошли в Алеппо, также сообщает мониторинговая группа „Сирийская обсерватория по правам человека“ (базируется в Великобритании). Свидетели в Алеппо сообщили Associated Press, что жители покидают районы на западной окраине города из-за ракетных ударов и обстрелов.

Утром 29 ноября турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на источник сообщало, что боевики приблизились к окраинам Алеппо на расстояние одного километра. За два дня вооруженные группировки взяли под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб, а также захватили тяжелое вооружение, склады и технику, принадлежащую силам Асада.

Associated Press, ссылаясь на мониторинговые группы, также пишет, что боевики захватили более чем 50 деревень, что „застало правительственные силы врасплох“.

Правительственные войска в своем заявлении 29 ноября сообщали о боях с боевиками в сельской местности вокруг Алеппо. Они также обвинили боевиков в распространении ложной информации о своих успехах.

В 2016 году в результате наступления правительственных сил и ВС РФ боевики были выбиты к окраинам Алеппо. С окраин их вытеснили в 2020 году. Именно там сейчас проходят бои.

Сирийские вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это первая крупная операция в регионе за последние четыре года. Атаку возглавляет группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“, которая контролирует большую часть северо-западной Сирии и управляется бойцами бывшего сирийского отделения „Аль-Каиды“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 29 ноября наступление исламистов, заявил, что в Кремле считают его посягательством на суверенитет Сирии. „И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок“, — сказал Песков.

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