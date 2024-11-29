Ответный ход? На посольство России в Стокгольме с дрона сбросили краску

Местные СМИ не сообщают о пострадавших в результате инцидента. По словам представителя полиции Стокгольма Матса Эрикссона, дрон пытались найти с помощью вертолета, но поиски завершились неудачно.

Как пишет Dagens Nyheter, пока что идет расследование по делу о вандализме, однако не исключено, что правонарушителей могут привлечь и по другим статьям — посольство РФ находится недалеко от одного из стокгольмских аэропортов, где запуск беспилотников ограничен.

Пресс-служба российской дипмиссии утверждает, что „данный случай далеко не первый и не единственный — за период с мая сего года этот инцидент стал уже десятым“. Сообщается, что ранее были повреждены проезжая часть у здания, автомобили и другое имущество. В министерство иностранных дел Швеции, заявили в посольстве, были направлены соответствующие жалобы, однако „злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки“.

Накануне в Москве несколько подростков бросили бутылки с краской в здание шведского посольства в России. Задержаны три человека. Утверждается, что они пошли на акт вандализма на фоне новостей об увеличении военной помощи Украине со стороны Швеции.

Представители полиции Стокгольма заявили, что связь между двумя инцидентами не установлена.

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