ОБЗОР | Как соседи Эстонии переводили образование на государственный язык и что пошло (не) так

В Литве закрытие сельских школ, в Швеции — значительное финансирование частных

В Финляндии в 2016–2018 годах провели эксперимент с объединением предметов. В некоторых школах начался эксперимент с заменой традиционных уроков (математика, история, биология и т.д.) междисциплинарными курсами, которые объединяли сразу несколько предметов. При этом многие педагоги не были готовы к такому подходу, так как это требовало серьёзной переподготовки. Ученики испытывали трудности с восприятием информации из-за того, что методика оказалась недостаточно продуманной. Также не хватало учебных материалов и методических рекомендаций. В итоге эксперимент был ограничен и пересмотрен, чтобы не распространять его на всю систему.