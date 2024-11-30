30.11.2024, 21:30
ОБЗОР | Как соседи Эстонии переводили образование на государственный язык и что пошло (не) так(1)
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Реформы образования часто сталкиваются с трудностями и нежелательными последствиями, если проводятся без должной подготовки или учета местных условий. Есть примеры стран, где изменения образовательной системы привели к различным проблемам. RusDelfi рассказывает об опыте некоторых государств.
В Литве закрытие сельских школ, в Швеции — значительное финансирование частных
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