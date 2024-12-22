Война глазами клоуна: „Больничный клоун может войти к умирающему ребенку и сказать, что тот оставляет взрослых в дураках. И ребенку будет легче уйти“

Клоун Робин, он же Игорь Наровский, уже более 12 лет приносит смех и радость детям в латвийских больницах, но когда Россия напала на Украину, он начал работать и с украинскими беженцами. Сначала он помогал людям на польско-украинской границе, затем в Киеве и других городах Украины, оказывая поддержку и даря утешение детям и их семьям, страдающим от войны. Игорь, психолог и гештальт-терапевт по образованию, является художественным руководителем латвийской организации больничных клоунов Dr. Klauns. Больничные клоуны долж­ны помогать детям в формировании чув­ства безопасности и сохранять для них ра­дость детства даже в самых тяже­лых условиях.

Начало войны в Украине в феврале 2022 года застало Наровского в Индии. Это его любимое место, куда он всегда возвращается для восстановления сил. Во время последнего пребывания в Индии он следил за тревожными новостями о скоплении военной техники на украинских границах, что казалось ему, как и большинству, политическим шантажом и угрозами. „В Индии было около половины седьмого утра, я рано встал. Я находился на территории одного ашрама. Там бывают длинные очереди за завтраком. Помню, что мы стояли в очереди, и кто-то передо мной открыл газету. Я заглянул через его плечо и увидел три фотографии: рядом были Зеленский и Путин, а чуть ниже — взрывы в Киеве и других украинских городах. Мне не нужно было знать тамильский язык, чтобы понять заголовок статьи: „Россия напала на Украину, началась война“. В этот момент Индия для меня перестала существовать. Все эти цвета, весь индийский колорит исчезли, и я оказался в облаке черных новостей о войне“, — рассказывает он.