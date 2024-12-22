Война глазами клоуна: „Больничный клоун может войти к умирающему ребенку и сказать, что тот оставляет взрослых в дураках. И ребенку будет легче уйти“
Известный латвийский психолог и гештальт-терапевт Игорь Наровский в начале войны в Украине создал команду больничных клоунов, чтобы помогать детям и взрослым.
Клоун Робин, он же Игорь Наровский, уже более 12 лет приносит смех и радость детям в латвийских больницах, но когда Россия напала на Украину, он начал работать и с украинскими беженцами. Сначала он помогал людям на польско-украинской границе, затем в Киеве и других городах Украины, оказывая поддержку и даря утешение детям и их семьям, страдающим от войны. Игорь, психолог и гештальт-терапевт по образованию, является художественным руководителем латвийской организации больничных клоунов Dr. Klauns. Больничные клоуны должны помогать детям в формировании чувства безопасности и сохранять для них радость детства даже в самых тяжелых условиях.