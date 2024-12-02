02.12.2024, 11:30
Пожар в Центре опасных отходов в Ласнамяэ: были ли работники из Украины достаточно проинструктированы?
ФОТО: Delfi Meedia
Весной прошлого года в Таллинне сгорел центр опасных отходов. Юридический спор по поводу инцидента продолжается. Выяснилось, что в ночь пожара в центре работали только украинские сезонные рабочие. В огне также были уничтожены документы, которые должны были подтвердить, что они были в достаточной мере проинструктированы для работы с опасными отходами, пишет Eesti Ekspress.
„Центр тревоги. Что у вас произошло?“
„Здравствуйте, фирма Epler ja Lorenz, Суур-Сыямяэ, там горит.“
„Где?“
„Вызывайте быстрее пожарников.“
„А что горит? Опасные отходы?“
„Опасные отходы, да-а.“
Такой звонок поступил в Центр тревоги 23 мая в 17:49.
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