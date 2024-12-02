Пожар в Центре опасных отходов в Ласнамяэ: были ли работники из Украины достаточно проинструктированы?

Весной прошлого года в Таллинне сгорел центр опасных отходов. Юридический спор по поводу инцидента продолжается. Выяснилось, что в ночь пожара в центре работали только украинские сезонные рабочие. В огне также были уничтожены документы, которые должны были подтвердить, что они были в достаточной мере проинструктированы для работы с опасными отходами, пишет Eesti Ekspress.