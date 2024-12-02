Эстонский Экспресс
02.12.2024, 11:30

Пожар в Центре опасных отходов в Ласнамяэ: были ли работники из Украины достаточно проинструктированы?

 
ПОСЛЕ ПОЖАРА: станция отходов Epler & Lorenz, июнь 2023 года
ПОСЛЕ ПОЖАРА: станция отходов Epler & Lorenz, июнь 2023 года
ФОТО: Delfi Meedia

Весной прошлого года в Таллинне сгорел центр опасных отходов. Юридический спор по поводу инцидента продолжается. Выяснилось, что в ночь пожара в центре работали только украинские сезонные рабочие. В огне также были уничтожены документы, которые должны были подтвердить, что они были в достаточной мере проинструктированы для работы с опасными отходами, пишет Eesti Ekspress.

„Центр тревоги. Что у вас произошло?“

„Здравствуйте, фирма Epler ja Lorenz, Суур-Сыямяэ, там горит.“

Где?“

Вызывайте быстрее пожарников.

А что горит? Опасные отходы?“

„Опасные отходы, да-а.“

Такой звонок поступил в Центр тревоги 23 мая в 17:49.

Спустя три четверти часа столб дыма, поднимающийся из центра опасных отходов в Суур-Сыямяэ, был виден в центре Таллинна. А из проезжающего мимо поезда можно было запечатлеть на камеру телефона открытое пламя и черный дым, поднимающийся к небу.

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