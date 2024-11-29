Госсуд отклонил апелляцию: тренер по дзюдо виновен в физическом насилии

Тартуский окружной суд в конце сентября этого года подтвердил решение Вирусского уездного суда от 1 ноября прошлого года, согласно которому Ранникмаа признан виновным в причинении боли другому человеку посредством физического насилия.

В то же время, окружной суд пришел к выводу, что Ранникмаа не причинил потерпевшей телесных повреждений. Исходя из этого, суд изменил наказание, назначенное Ранникмаа, и перераспределил судебные расходы, возникшие на первом уровне судебного процесса.

Вирусский уездный суд признал Ранникмаа виновным в физическом насилии и наказал его денежным штрафом в 100 дневных ставок, что составляет 2940 евро. Кроме того, суд взыскал с Ранникмаа в пользу Эстонской Республики штраф в размере 1087,50 евро.

По мнению окружного суда, из представленных доказательств следует, что 22 сентября 2021 года в тренировочном зале спортивного комплекса Винни в ходе тренировки по дзюдо и сумо Ранникмаа ударил несовершеннолетнюю девочку по затылку одним из суставов пальца. Судебная коллегия считает, что удар обвиняемого был не просто незначительным физическим контактом, а вызвал боль, что является типичным результатом удара с точки зрения объективного наблюдателя.

Помимо причинения боли, Ранникмаа обвинялся также в причинении телесных повреждений. Однако, по мнению окружного суда, на основе имеющихся доказательств остается сомнение относительно того, были ли причинены телесные повреждения.

„Цель обвиняемого заключалась в привлечении внимания потерпевшей, из внешних обстоятельств не следует, что удар был нанесён с большой силой. Никто из допрошенных не говорил, что видел шишку. Череп человека не является гладким, и особенно в области затылка, при прикосновении можно ощутить различные выпуклости. Только при касании затылка крайне сложно сказать, является ли это обычным состоянием или результатом удара“, — заявили в суде. Поскольку сомнения не были опровергнуты, ситуация была интерпретирована в пользу обвиняемого.

Учитывая, что вина была доказана в значительно меньших размерах, окружной суд изменил наказание и перераспределил расходы на судебные разбирательства на первом уровне. Суд изменил наказание: оставил условное с испытательным сроком один год, принимая во внимание минимальный размер вины, и вынес новое решение, согласно которому расходы на юридическую помощь в ходе дела в районном суде были возложены на государство в пользу Ранникмаа. Затраты на юридическую помощь, понесённые Ранникмаа в окружном суде, также остаются на счёте государства.

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