ВИДЕО | В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками. Всё началось с заявления премьера Грузии

Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, собравшихся в центре Тбилиси вечером в четверг, 28 ноября, пишет DW. В МВД Грузии предупредили об использовании спецсредств, заявив, что митинг „вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях“. Утром 29 ноября в ведомстве отчитались об окончательном разгоне демонстрантов, задержаны 43 человека.

Ранее участников протеста оттеснили с территории, прилегающей к парламенту. Некоторые протестующие стараются вернуться на площадь перед парламентом Грузии. Ряд демонстрантов сгруппировались у гимназии и начали возводить баррикады, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.

В центре грузинской столицы периодически возникали потасовки протестующих с полицией. В министерстве внутренних дел сообщили, что демонстранты бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них - в масках.

В свою очередь грузинские СМИ сообщали, что в результате применения слезоточивого газа и перцового спрея пострадали протестующие. По данным издания Mtavari Arkhi, пострадала одна из лидеров „Коалиции за перемены“ Элене Хоштария.

Издание Netgazeti написало, что в их корреспондента прыснули перцовый спрей. Оно также также опубликовало фотографии семи пострадавших протестующих. Издание „Публика“ передало, что его сотрудник Александр Кешелашвили был задержан и избит, а затем отпущен на свободу под подписку и перевезен в больницу.

Руководство TV Pirveli возложило на главу МВД Вахтанга Гомелаури ответственность за инцидент с оператором Нико Кокая. По предварительным данным, в ходе потасовки Кокая получил травму головы, а также надышался слезоточивым газом.

По данным грузинской службы „Радио Свобода“, боец спецназа ударил в лицо ее журналиста и оператора. Сообщалось о жестких задержаниях участников протестов.