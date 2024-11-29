ВИДЕО | В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками. Всё началось с заявления премьера Грузии(7)
Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста. Задержаны более 40 человек.
Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, собравшихся в центре Тбилиси вечером в четверг, 28 ноября, пишет DW. В МВД Грузии предупредили об использовании спецсредств, заявив, что митинг „вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях“. Утром 29 ноября в ведомстве отчитались об окончательном разгоне демонстрантов, задержаны 43 человека.
Ранее участников протеста оттеснили с территории, прилегающей к парламенту. Некоторые протестующие стараются вернуться на площадь перед парламентом Грузии. Ряд демонстрантов сгруппировались у гимназии и начали возводить баррикады, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.
В центре грузинской столицы периодически возникали потасовки протестующих с полицией. В министерстве внутренних дел сообщили, что демонстранты бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них - в масках.
В свою очередь грузинские СМИ сообщали, что в результате применения слезоточивого газа и перцового спрея пострадали протестующие. По данным издания Mtavari Arkhi, пострадала одна из лидеров „Коалиции за перемены“ Элене Хоштария.
Издание Netgazeti написало, что в их корреспондента прыснули перцовый спрей. Оно также также опубликовало фотографии семи пострадавших протестующих. Издание „Публика“ передало, что его сотрудник Александр Кешелашвили был задержан и избит, а затем отпущен на свободу под подписку и перевезен в больницу.
Руководство TV Pirveli возложило на главу МВД Вахтанга Гомелаури ответственность за инцидент с оператором Нико Кокая. По предварительным данным, в ходе потасовки Кокая получил травму головы, а также надышался слезоточивым газом.
По данным грузинской службы „Радио Свобода“, боец спецназа ударил в лицо ее журналиста и оператора. Сообщалось о жестких задержаниях участников протестов.
Стихийные протестные акции начались накануне в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговорово вступлении в Евросоюз до 2028 года.
Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кохабидзе заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов Евросоюза на следующие четыре года. Это заявление Кобахидзе сделал спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует проведения новых выборов в течение года.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правящей партии „Грузинская мечта“ остановить переговоры „была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад“. Она также вышла на площадь к протестующим.