Местные СМИ сообщают, что главный тренер клуба „Хошимин“ Фунг Тхань Фыонг не скупится на критику в адрес эстонского нападающего Эрика Сорги, практически после каждого матча высказывая недовольство его игрой.

Сложившаяся ситуация может вынудить Соргу искать новый клуб сразу после открытия зимнего трансферного окна. Однако досрочное расторжение двухлетнего контракта, подписанного в сентябре, обойдется „Хошимину“ в значительную сумму компенсации.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сорги составляет 450 тысяч евро, что делает его самым дорогим игроком клуба. Тем не менее, после ничейного матча с „Куангнам“ (0:0) тренер Фунг заявил: „В этом сезоне нам не хватает качественных игроков в атаке. Мы выбрали Эрика Соргу, чтобы лучше контролировать мяч, но он оказался неэффективен“.

Сорга решил пропустить последние матчи национальной команды по собственной инициативе. Главный тренер сборной Юрген Хенн так прокомментировал это: “Эрик попросил остаться в клубе. У этого были разные причины, в том числе большое расстояние, которое ему пришлось бы преодолевать. Я понимаю игрока, который иногда оказывается в сложной ситуации между клубом и сборной“.

„Хошимин“ выступает в высшем дивизионе чемпионата Вьетнама по футболу, в котором он занял четвертое место в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне 25-летний Эрик Сорга защищал цвета азербайджанского клуба „Сумгаит“, где провел 30 матчей, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

Последний гол за „Сумгаит“ Сорга забил в последнем туре, обеспечив победу над „Габалой“ (1:0) и позволив команде занять четвертое место в таблице, что дало возможность участвовать в отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Несмотря на то, что основная часть игроков „Хошимина“ родом из Вьетнама, в составе клуба есть и иностранные легионеры, такие как бразильский полузащитник Матеус Дуарте и американский хавбек Эндрик.