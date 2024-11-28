ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1009-й день) | Путин угрожает новыми ударами „Орешником“, Зеленский говорит о „дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей“

Путин угрожает новыми ударами „Орешником“ по Украине

Астане в четверг, 28 ноября. По выражению Путина, РФ продолжит „боевые испытания“ ракет в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям.

Вопреки тому, что Путин дал указание начать производство ракет „Орешник“ всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы, в Астане он заявил, что в российском арсенале уже сейчас есть несколько таких готовых к использованию ракет. „Серийное производство „Орешника“ уже началось, - добавил российский президент. - В случае массированного и группового применения „Орешника“ мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия“. По словам Путина, в России сегодня производится „в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО“.

„Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль“, — описал президент новое оружие.

Телефонный разговор Зеленского со Стармером: украинский президент говорит о „дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей“

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор, сообщили обе стороны.

В их сообщениях отмечается, что обсуждался новый массированный обстрел Украины ракетами и дронами, Стармер осудил его в жестких выражениях.

Зеленский также „подчеркнул необходимость приглашения в НАТО для Украины и дальнейшего наращивания ее дальнобойных возможностей“.

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