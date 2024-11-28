ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1009-й день) | Путин угрожает новыми ударами „Орешником“, Зеленский говорит о „дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Путин угрожает новыми ударами „Орешником“ по Украине
Астане в четверг, 28 ноября. По выражению Путина, РФ продолжит „боевые испытания“ ракет в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям.
Вопреки тому, что Путин дал указание начать производство ракет „Орешник“ всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы, в Астане он заявил, что в российском арсенале уже сейчас есть несколько таких готовых к использованию ракет. „Серийное производство „Орешника“ уже началось, - добавил российский президент. - В случае массированного и группового применения „Орешника“ мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия“. По словам Путина, в России сегодня производится „в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО“.
„Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается по сути в пыль“, — описал президент новое оружие.
Телефонный разговор Зеленского со Стармером: украинский президент говорит о „дальнейшем наращивании дальнобойных возможностей“
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор, сообщили обе стороны.
В их сообщениях отмечается, что обсуждался новый массированный обстрел Украины ракетами и дронами, Стармер осудил его в жестких выражениях.
Зеленский также „подчеркнул необходимость приглашения в НАТО для Украины и дальнейшего наращивания ее дальнобойных возможностей“.
Экстренные отключения электричества из-за массированной российской атаки
Во всех областях Украины рано утром 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стала массированная ракетно-дроновая атака со стороны российских войск. За ночь по Украине, по данным ВСУ, было выпущено более 70 крылатых ракет „Калибр“ и Х-101 и почти 100 беспилотников. В ВСУ заявили, что 90% крылатых ракет были сбиты, но зафиксировано 12 попаданий в энергетические объекты.
Первоначально „Укрэнерго“ прогнозировало, что экстренные отключения будут продолжаться до 20:00, однако еще до полудня отчиталось об их отмене. Всех потребителей уже возвращают в стандартный график почасовых отключений.
Власти Краснодарского края сообщили об атаке дронов
В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
„Этой ночью […] два района подверглись массированной атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома“, — написал он в телеграме.