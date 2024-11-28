Татьяна Стольфат: „Карти Райк мне хотя бы не врет“
Татьяна Стольфат: „Карти Райк мне хотя бы не врет“
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia
Новости Ида-Вирумаа
28.11.2024, 19:02

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат: Стальнухин и KOOS говорят то, что люди боятся сказать вслух

 

21 ноября новым председателем Нарвского городского собрания 16 голосами избрали Татьяну Стольфат. Перед этим был выражен вотум недоверия Ирине Янович. Обе - члены Центристской партии, но в результате внутренних интриг оказались в разных фракциях. Стольфат - в лагере Михаила Стальнухина, который заключил коалиционное соглашение с фракцией Respekt и идейным лидером Катри Райк. Янович осталась в лагере центриста и члена Рийгикогу Алексея Евграфова.

В эту субботу станет окончательно понятно, сложилась ли новая коалиция и будет ли Райк мэром Нарвы в третий раз.

Председателем горсобрания должен был стать Михаил Стальнухин, но из-за сильного давления общественности и республиканских СМИ было принято решение, что этот пост займет Татьяна Стольфат, депутат со стажем и глава Центра социальной работы.

Правление Центристской партии до сих пор не приняло решения о статусе откловшихся и перешедших в команду Стальнухина центристов. Сама Стольфат из партии выходить пока не намерена.

В такой сложной ситуации и перед внеочередной сессией горсобрания, которая пройдет в субботу, RusDelfi встретился с Татьяной Стольфат для большого интервью. В нем она изложила свою версию раскола на две фракции, дала оценку действиям лидера партии Михаила Кылварта и Алексея Евграфова, а также рассказала о том, считает ли реальной угрозу РФ и что думает о партии KOOS.

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