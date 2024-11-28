БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат: Стальнухин и KOOS говорят то, что люди боятся сказать вслух

21 ноября новым председателем Нарвского городского собрания 16 голосами избрали Татьяну Стольфат. Перед этим был выражен вотум недоверия Ирине Янович. Обе - члены Центристской партии, но в результате внутренних интриг оказались в разных фракциях. Стольфат - в лагере Михаила Стальнухина, который заключил коалиционное соглашение с фракцией Respekt и идейным лидером Катри Райк. Янович осталась в лагере центриста и члена Рийгикогу Алексея Евграфова.
В эту субботу станет окончательно понятно, сложилась ли новая коалиция и будет ли Райк мэром Нарвы в третий раз.
Председателем горсобрания должен был стать Михаил Стальнухин, но из-за сильного давления общественности и республиканских СМИ было принято решение, что этот пост займет Татьяна Стольфат, депутат со стажем и глава Центра социальной работы.
Правление Центристской партии до сих пор не приняло решения о статусе откловшихся и перешедших в команду Стальнухина центристов. Сама Стольфат из партии выходить пока не намерена.