28.11.2024, 16:31
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ обыграл пярнуский „Садам“ и прервал свою шестиматчевую серию поражений
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В четверг, 28 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский „Садам“ проиграл в домашнем матче команде „Виймси“ со счетом 74:80. Матч в записи и видеообзор доступны всем подписчицам Delfi.
„Виймси“ начал встречу уверенно, выиграв первую четверть со счётом 21:19. Во второй четверти команда укрепила своё преимущество и ушла на перерыв с комфортным отрывом — 35:27.
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