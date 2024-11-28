ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ обыграл пярнуский „Садам“ и прервал свою шестиматчевую серию поражений

„Виймси“ начал встречу уверенно, выиграв первую четверть со счётом 21:19. Во второй четверти команда укрепила своё преимущество и ушла на перерыв с комфортным отрывом — 35:27.

В начале третьей четверти хозяева сумели сократить отставание до минимального — всего одного очка. Однако к концу четверти „Виймси“ вновь вышел вперёд, удерживая преимущество со счётом 58:56 перед решающим отрезком игры.