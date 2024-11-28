Акция „Миллион приседаний“ осилена ровно наполовину

„Любое движение начинается с первого шага, а иногда – с первого приседания. Обычно что-то новое проще делать вместе, и я рад, что в этот раз вызов приняли 14 180 детей и подростков, – сказал вице-мэр Каарель Оя. – Мы стараемся, чтобы физическая активность стала частью жизни молодежи, а привычки и желание двигаться укрепились“, – пояснил вице-мэр суть мероприятия и цели будущего года, когда Таллинн станет Спортивной столицей Европы.

За одну минуту в таллиннских школах и детских садах было выполнено около 514 000 приседаний. „Большое спасибо всем участникам! Результат впечатляющий, но нам есть куда стремиться, и в ближайшее время мы сможем снова попробовать достичь цели“, – подытожил Оя.

„Наша цель была выполнена чуть более, чем наполовину, но ведь именно амбициозные задачи вдохновляют нас на большие свершения. В следующем году мы будем пробовать снова и с большим размахом, и обязательно добьемся того, чтобы миллион приседаний был выполнен“, – добавил руководитель отдела молодежной работы Таллиннского департамента образования Марко Оол.

Лучшие результаты среди школ показали Таллиннская 21-я школа, Эхтеская гуманитарная гимназия, Гимназия Густава Адольфа, Гимназия Ярвеотса и Таллиннская техническая гимназия. В числе самых старательных участников оказались также шесть детских садов: „Кирсике“, „Кивимурру“, „Суур-Паэ“, „Весироози“, „Пяйкене“, „Карикакар“.

Среди всех участников были разыграны призы. Бесплатный билет на игру TalTech/Alexela против BC Kalev/Cramo выиграл 7D класс Таллиннской 21-й школы.

В ледовую арену „Тондираба“ бесплатно кататься на коньках отправятся: группа Ariste из Гимназии Густава Адольфа, 2A класс Таллиннской реальной школы и 3L класс Таллиннской Мустйыэской гимназии. Также приз получили группы „Лепатрийнуд“ из детского сада „Кольде“, „Трийбукассид“ из детского сада „Кийсупере“, „Тареке“ из детского сада „Мустакиви“ и 5-я группа детского сада „Лийкури“.

Больше информации о мероприятии „Спортивное утро“ можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/ru/sport.

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