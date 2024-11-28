Депутат Рийгикогу: российские спецслужбы стремятся завербовать граждан Эстонии, а не россиян

В то же время Кросс отмечает, что российские спецслужбы пытаются вербовать местных жителей. Однако их цель — скорее граждане Эстонии, а не владельцы российских паспортов, так как у граждан Эстонии, работающих в соответственных органах, есть доступ к стратегической информации. Кросс считает, что разумный подход к вопросам безопасности является ключевым и поможет избежать чрезмерной реакции, которая могла бы навредить интеграции русскоязычного населения.

„Когда-то почти полмиллиона человек были лицами без гражданства. Сейчас около 5% населения Эстонии не имеют гражданства, еще 5% являются гражданами России, а все остальные — граждане Эстонии. Это показывает, что процесс интеграции все же продвинулся вперед. Хотя он еще не идеален, но ситуация совершенно иная, чем была 30 лет назад“.

Эстония не является исключением, однако, по словам Кросса, это сейчас не представляет собой самой серьезной угрозы для безопасности страны. Он отмечает, что популярность российских паспортов среди русскоязычного населения Эстонии снижается. Многие люди хотят отказаться от российского гражданства, так как связь с режимом Путина становится все более неудобной для них.

Ээрик-Нийлес Кросс подчеркивает, что Россия рассматривает свои паспорта как инструмент геополитического влияния. Российский режим на протяжении многих лет стратегически использует раздачу паспортов, например, в Молдове, Грузии и Абхазии. „Российский режим использует российские паспорта. Возможно, не так активно в Эстонии, но в целом на территории бывшего Советского Союза: в Молдове, Грузии, Абхазии. Москва видит в российском паспорте важный инструмент. Мы в Эстонии это хорошо знаем“.

Депутат Рийгикогу и бывший координатор эстонских спецслужб Ээрик-Нийлес Кросс дал интервью журналисту русскоязычной редакции Deutsche Welle Константину Эггерту. В интервью Кросс отметил, что гибридная война России, паспортная политика и раздробленность российской оппозиции являются частью более широкой стратегии путинской России, которая угрожает безопасности как Украины, так и стран Балтии. Delfi выделил самое важное в этом интервью.

„Во времена советской оккупации у нас была достаточно хорошо организованная диаспора в Швеции, Америке, Канаде и так далее. Там также постоянно происходили большие конфликты, это всегда так было, это нормально, это часть политической жизни. То же самое происходит среди русских эмигрантов. Разные политические взгляды, политики всегда эгоистичны — это нормально, пусть будет, у нас так тоже было в Эстонии“.

Кросс приводит в пример опыт Эстонии, независимость которой частично сохранилась благодаря международному признанию и усилиям отдельных дипломатов, поддерживавших идею свободы даже в самые тяжёлые времена. Он не считает раздробленность оппозиции проблемой, видя в этом естественную часть политической жизни. Кросс убеждён, что даже небольшие, но символические шаги могут в будущем сыграть решающую роль в демократизации России.

Кросс, являющийся спецдокладчиком по вопросам российских демократических сил в Парламентской ассамблее Совета Европы, в интервью говорит о роли российской оппозиции и её раздробленности. Он подчёркивает, что главной целью российской оппозиции должна быть идея свободной России, независимо от того, есть ли у них сейчас возможность влиять на внутреннюю политику страны.

„Российские спецслужбы с большей вероятностью вербуют эстонцев. Почему? Потому что у них есть какая-то связь с Россией. Конечно, российские спецслужбы вербуют кого угодно, они не делают различий между русскоязычными и русскими. Но самое важное — это доступ к информации, имеющей значение для Эстонии, который чаще всего есть у граждан Эстонии и, в частности, у этнических эстонцев. Доступ к государственной информации, возможность влиять и так далее. Это логично, особенно во время войны, когда проводятся многочисленные гибридные операции. Часто вербуют людей, которые на первый взгляд не кажутся значимыми. Например, эти люди могут организовать взрыв, повредить какой-то памятник или в некоторых случаях даже его взорвать. Чаще всего это люди, связанные с криминальным миром“.

О распаде России

Эггерт задал Кроссу вопрос о страхах западных лидеров, связанных с возможным распадом России. Кросс ответил, что Запад исторически предпочитал стабильность свободе. Во время распада Советского Союза опасались, что будет утерян контроль над советским ядерным арсеналом и могут возникнуть другие катастрофические последствия, поэтому стратегия Запада была сосредоточена на сохранении стабильности.

„Точно так же, как мы видели это в 1991 году, во время распада Советского Союза. Стабильность — это важнее, чем свобода. Свобода почти официальная политика наших западных друзей, как тогда, так и сейчас. Они это не декларируют, но это видно. Лучше пусть будет стабильность, чтобы мы могли как-то предсказать, что будет происходить“.

Политик считает, что западные лидеры должны больше сосредоточиться на том, как поддержать демократизацию России. Он верит, что между стабильностью и свободой должен быть баланс.

Об украинской войне и западной помощи

Кросс выразил в интервью обеспокоенность тем, что изменяющийся политический ландшафт в США может повлиять на помощь Украине. По мнению Кросса, возвращение Дональда Трампа к власти может привести к давлению на Украину с целью заключения мирного соглашения, выгодного для Путина. В то же время эстонский депутат уверен, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, даже если США ограничат свою помощь. Он полагает, что поддержка Запада жизненно важна для Украины, но решения о мире и войне должны принимать сами украинцы.

„Это тот же разговор, который велся ещё до 2022 года. Нужно было вести диалог, понять, чего хочет Путин, и что-то ему предоставить и так далее. Сейчас снова, поскольку идет война, западные политики всё ещё думают, что можно вернуться к старой системе. Но этой системы больше не существует, поэтому не так важно, что Трамп или кто-то другой хочет дать или сделать — это не главное. Это решат сами украинцы, а также решит Путин, будет ли эта война длиться долго или нет“.