ВИДЕО | Эфир Delfi с авиаэкспертом: крушение самолета в Вильнюсе - какой ответ дадут самописцы, как действовали пилоты?

Черные ящики с самолета, разбившегося в Вильнюсе в понедельник, будут исследованы в зарубежной лаборатории. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас объяснил это тем, что в Литве нет таких возможностей. Анализ бортовых самописцев во многом должен дать ответ на то, что произошло с рухнувшим Боингом.