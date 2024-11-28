За рубежом
28.11.2024, 11:35

Расследование: предполагаемая внебрачная дочь Путина получила паспорт на фамилию его друга

 
С этим документом она до войны летала в Париж
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Turar Kazangapov | REUTERS

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих получила паспорт на имя Елизаветы Рудновой. Об этом, как пишет „Настоящее время“, говорится в расследовании украинского телеканала ТСН.

Подтвердить эту информацию журналистам удалось во взломанной хакерами российской сети „Сирена Тревел“. Издание „Агентство“ нашло в этой базе два авиабилета, которые Елизавета Руднова с той же датой рождения, что и Елизавета Кривоногих, купила в 2021 году. При покупке билетов Руднова использовала телефон, которым пользовалась Кривоногих. Этот номер записан как „Розова Елизавета Владимировна“ и „Розова Луиза Владимировна“. Под фамилией Розова девушка живет с 2010-х годов, а имя Луиза использует в качестве псевдонима.

По данным ТСН, под фамилией Руднова Елизавета училась в частной школе менеджмента и искусства ICART в Париже. В письме, которое представители школы отправили матери девушки, указаны имя и фамилия, а также дата рождения девушки. В нем говорится, что она училась там с 2020-го по 2024 годы.

Руднову по фотографии узнали преподавательница и ее одногруппники. Одна из студенток на вопрос о том, знает ли она, кто ее отец, ответила: „Да, мы узнали в конце года“. Директор учебного заведения сказал журналистам, что информация о студентах – конфиденциальная, добавив, что девушка, о которой идет речь, „здесь больше не учится“.

По фамилией Розова Кривоногих летала в Париж в последний раз 26 мая 2021 года, а под фамилией Руднова – третьего и девятого августа 2021 года, выяснило „Агентство“. Журналисты издания нашли в утечках еще несколько свидетельств (доставка еды на один адрес и регистрация в клинике „Хеликс“) того, что Кривоногих и Руднова – это один и тот же человек.

Елизавета Кривоногих родилась 3 марта 2003 года. В копиях документов, с которыми ознакомился ранее „Проект“, „отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна“. На момент публикации расследования о Светлане Кривоногих Елизавете было 17 лет. По данным ТСН, после начала полномасштабного вторжения России в Украину девушка закрыла все страницы в соцсетях.

Олег Руднов – петербургский медиаменеджер и друг Путина, он умер в 2015 году. „Проект“ в расследовании про Кривоногих писал и о семье Рудновых, которая, по данным журналистов, „выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента“: в 2006 году Руднов купил квартиру и нежилое помещение в Петербурге, которые впоследствии перешли Светлане Кривоногих, а его сын оформил на себя квартиру в Сочи для ее матери.

Расследователи утверждали, что у Светланы Кривоногих были отношения с Путиным, благодаря которым она получила не только недвижимость, но долю в банке „Россия“ и управляющую компанию горнолыжного курорта „Игора“ в Ленинградской области. Ее имущество и бизнес-активы на тот момент оценивались „Проектом“ в 7,7 млрд рублей (около $100 млн). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит имя Кривоногих.

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