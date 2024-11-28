Расследование: предполагаемая внебрачная дочь Путина получила паспорт на фамилию его друга
Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих получила паспорт на имя Елизаветы Рудновой. Об этом, как пишет „Настоящее время“, говорится в расследовании украинского телеканала ТСН.
Подтвердить эту информацию журналистам удалось во взломанной хакерами российской сети „Сирена Тревел“. Издание „Агентство“ нашло в этой базе два авиабилета, которые Елизавета Руднова с той же датой рождения, что и Елизавета Кривоногих, купила в 2021 году. При покупке билетов Руднова использовала телефон, которым пользовалась Кривоногих. Этот номер записан как „Розова Елизавета Владимировна“ и „Розова Луиза Владимировна“. Под фамилией Розова девушка живет с 2010-х годов, а имя Луиза использует в качестве псевдонима.
По данным ТСН, под фамилией Руднова Елизавета училась в частной школе менеджмента и искусства ICART в Париже. В письме, которое представители школы отправили матери девушки, указаны имя и фамилия, а также дата рождения девушки. В нем говорится, что она училась там с 2020-го по 2024 годы.
Руднову по фотографии узнали преподавательница и ее одногруппники. Одна из студенток на вопрос о том, знает ли она, кто ее отец, ответила: „Да, мы узнали в конце года“. Директор учебного заведения сказал журналистам, что информация о студентах – конфиденциальная, добавив, что девушка, о которой идет речь, „здесь больше не учится“.
По фамилией Розова Кривоногих летала в Париж в последний раз 26 мая 2021 года, а под фамилией Руднова – третьего и девятого августа 2021 года, выяснило „Агентство“. Журналисты издания нашли в утечках еще несколько свидетельств (доставка еды на один адрес и регистрация в клинике „Хеликс“) того, что Кривоногих и Руднова – это один и тот же человек.
Елизавета Кривоногих родилась 3 марта 2003 года. В копиях документов, с которыми ознакомился ранее „Проект“, „отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна“. На момент публикации расследования о Светлане Кривоногих Елизавете было 17 лет. По данным ТСН, после начала полномасштабного вторжения России в Украину девушка закрыла все страницы в соцсетях.
Олег Руднов – петербургский медиаменеджер и друг Путина, он умер в 2015 году. „Проект“ в расследовании про Кривоногих писал и о семье Рудновых, которая, по данным журналистов, „выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента“: в 2006 году Руднов купил квартиру и нежилое помещение в Петербурге, которые впоследствии перешли Светлане Кривоногих, а его сын оформил на себя квартиру в Сочи для ее матери.
Расследователи утверждали, что у Светланы Кривоногих были отношения с Путиным, благодаря которым она получила не только недвижимость, но долю в банке „Россия“ и управляющую компанию горнолыжного курорта „Игора“ в Ленинградской области. Ее имущество и бизнес-активы на тот момент оценивались „Проектом“ в 7,7 млрд рублей (около $100 млн). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит имя Кривоногих.