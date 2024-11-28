„Пантер“ прервал победную серию лидера лиги Балтийской хоккейной лиги

Счёт в матче открыл Даниил Фурса в середине первого периода, но гости быстро отыгрались, забросив две шайбы за одну минуту и завершив первый период в свою пользу — 2:1. Во втором периоде Никита Пузаков сравнял счёт, а Томи-Петтери Ансио вывел „Пантер“ вперёд, сделав счёт 3:2. В начале третьего периода Фурса оформил дубль, увеличив преимущество до 4:2, а финальную точку поставил капитан команды Расмус Кийк.

Голкипер „Пантер“ Арво Конттиля продемонстрировал выдающуюся игру, отразив 52 броска.

После этой победы „Пантер“ занимает второе место в турнирной таблице с 26 очками, уступая „Мого“ всего одно очко. На третьем месте идёт „Земгале“, также с 26 очками.

Следующий матч „Пантер“ проведёт дома 4 декабря против „Земгале“ — прямого конкурента в борьбе за лидерство.

Основной этап Балтийской хоккейной лиги проходит в шесть кругов. Каждая команда сыграет по 18 матчей — дома и на выезде. Завершение турнира запланировано на начало марта, после чего в плей-офф выйдут четыре лучших коллектива.

В прошлом сезоне (2023/24) чемпионом Балтийской лиги стал рижский „Мого“, а таллиннский „Пантер“ дошёл до стадии четвертьфинала.

В сезоне 2024/2025 состав участников Балтийской хоккейной лиги сократился из-за финансовых сложностей у некоторых клубов. Латвийский „Курбадс“ и литовский „Каунас Сити“ вынуждены были отказаться от участия.

Теперь Латвию представляют четыре команды: „Рига“, „Земгале“ (Елгава), „Мого“ (Рига) и „Призма“ (Рига). От Литвы участвуют „Энергия“ (Электренай) и „Хоккей Панкс“ (Вильнюс).

Эстонию в турнире представляет таллиннский „Пантер“, который возглавляет финский тренер Микко Мяенпяя.

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