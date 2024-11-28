„Наступают дни, когда приходится выбирать - семья или хоккей“. Капитан сборной Латвии завершил карьеру

„Сегодня рано утром мы получили новость, которая шокировала всех в организации „Дукла“ Михаловце. Капитан „Дуклы“ Каспарс Даугавиньш сообщил нам, что решил завершить свою богатую, более чем 20-летнюю игровую карьеру“, - говорится в заявлении хоккейного клуба.

„Даугавиньш провел за „Дуклу“ 77 незабываемых матчей, набрав 85 очков: 22 шайбы и 63 результативные передачи. От имени всей организации „Дукла“ мы желаем Даугавиньшу всего наилучшего в его личной жизни“, - отмечает клуб.

В видеообращении Даугавиньш подтвердил информацию, опубликованную клубом, назвав это решение тяжелым, передает латвийский портал Delfi.

Хотя в своем первом обращении к болельщикам Каспарс Даугавиньш сказал, что его последний матч состоится в эту пятницу, в этом матче он не сыграет. Таким образом, последняя игра Даугавиняса прошла19 ноября против хоккейного клуба „Липтовски-Микулаш“.

„Хоккейная форма снята. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей моей карьеры. Решение было простым - семья или хоккей. Теперь я буду бороться дальше, но пока не знаю, чем займусь. В последние годы я слишком много бывал за границей, но сейчас я хочу быть дома с женой и детьми. Сейчас трудные времена. Я отдал хоккею всю свою жизнь, но наступают дни, когда приходится выбирать между семьей и хоккеем“, - сказал Даугавиньш в интервью радио SWH.

После того как сборная Латвии по хоккею прошла квалификацию на Олимпийские игры 2026 года, Даугавиньш был готов продолжать играть еще два сезона.

Даугавиньш является самым результативным игроком своего клуба с 17 очками в 15 играх. Он сыграл на 12 чемпионатах мира за сборную Латвии, где провел 78 матчей, забил 23 шайбы и сделал 25 передач. Также на его счету две передачи в 12 матчах на трех Олимпиадах.

За свою карьеру Даугавиньш провел 91 матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забив шесть шайб и отдав девять передач за команды „Оттава Сенаторз“ и „Бостон Брюинз“. В составе „Брюинз“ он также участвовал в финале Кубка Стэнли в 2013 году. Затем он провел восемь сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а также играл в высших лигах Швейцарии, Германии и Словакии.

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