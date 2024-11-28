Глава немецкой разведки: Россия может попытаться развалить НАТО с помощью „зеленых человечков“ в странах Балтии

Российские акты саботажа против целей в странах Запада могут в итоге вынудить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 устава альянса о взаимной обороне, заявил Каль.

Вместе с тем, по его мнению, „дальнейшее наращивание российского военного потенциала означает, что прямая военная конфронтация с НАТО становится одним из возможных вариантов для Кремля“.

Согласно статье 5, если один из членов НАТО подвергается нападению, другие члены альянса обязаны прийти на помощь.

НАТО и западные разведывательные службы предупреждают, что Россия стоит за растущим числом враждебных действий в евроатлантическом регионе, начиная от повторяющихся кибератак и заканчивая поджогами. Россия все это отрицает.

Каль сказал, что российские военные, вероятно, будут способны атаковать НАТО к концу десятилетия, добавив, что благодаря войне в Украине у российского командования есть проверенные в боях военные, что повышает угрозу, исходящую от обычных сил. Вместе с тем, Россия освоила и современную войну с использованием беспилотников.

Согласно оценке его экспертов, высокопоставленные чиновники в российском министерстве обороны сомневаются, что статья 5 устава НАТО, включая меры защиты США для Европы, действительно будет применена в случае чрезвычайной ситуации, сказал глава немецкой разведки.

„У нас пока нет никаких признаков того, что Россия намерена начать войну, но если такие настроения возобладают в руководстве в Москве, то риск военного противостояния в ближайшие годы возрастет“.

Если Россия нападет на одного или нескольких союзников по НАТО, она сделает это не для того, чтобы захватить значительные территории, сказал Каль, а скорее для того, чтобы проверить красные линии, установленные Западом, чтобы сокрушить единство Запада и НАТО как оборонительный альянс.

„По мнению России, эта цель будет достигнута, если статья 5 не будет приведена в исполнение в случае нападения России“, — сказал он.

„Чтобы достичь этой цели, не нужно отправлять танковые армии на Запад, достаточно забросить маленьких зеленых человечков в страны Балтии для защиты якобы находящихся под угрозой русскоязычных меньшинств или скорректировать границу на Шпицбергене“.

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