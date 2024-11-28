Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. В украинских регионах — массовые отключения электроэнергии

Удары, в частности, были нанесены по Киевской, Сумской, Харьковской и Волынской областям, передает „Медуза“. „Суспильне“ сообщает, что взрывы прозвучали в Ровно.

„Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны“, — написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украине, подчеркнул он, „есть чем ответить“ на российский удар.

Массовые отключения электроэнергии

Как сообщает „Медуза“, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за массированной российской атаки.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 28 ноября российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

В общей сложности ВСУ зафиксировали 188 воздушных целей: войска РФ запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет „Калибр“, три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 97 ударных дронов типа „Шахед“ и беспилотников неустановленного типа.

Силы украинской ПВО сбили 76 крылатых ракет Х-101/“Калибр“, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников. Еще 62 дрона „локационно потеряны“, заявили украинские военные.

В результате российской атаки в Львовской области без электроэнергии остались 523 тысячи абонентов. В Ровенской области обесточен 681 населенный пункт. В Волынской области зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, без света остались 215 тысяч абонентов. В Ивано-Франковской области в ходе атаки по энергетическим объектам повреждены частные жилые дома. В Хмельницкой области частично нарушено энергоснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах, повреждены хозяйственное помещение и частный дом.