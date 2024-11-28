Бронзового призера Олимпийских игр обвиняют в групповом изнасиловании финской туристки
Итальянского тяжелоатлета Антонино Пиццолато обвиняют в групповом изнасиловании финской туристки, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Судебное разбирательство по данному делу началось еще прошлой зимой, но информация о том, что обвинение предъявлено в числе прочих и Пиццолато, стала известна только сейчас, сообщает Ilta-Sanomat, ссылаясь на итальянскую газету.
Преступление произошло еще в июле 2022 года в портовом городе Трапани на Сицилии. По данным Corriere della Sera, Пиццолато и трое его друзей изнасиловали пьяную туристку. Мужчины прекратили насилие только когда жертва заплакала и попросила их остановиться.
После совершенного преступления 26-летняя финская туристка обратилась в больницу и сообщила о произошедшем в полицию.
Итальянская федерация тяжёлой атлетики опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила, что она оказывает всестороннюю помощь властям в проведении расследования.
Помимо итальянского известного тяжелоатлета, на скамье подсудимых по делу о изнасиловании находятся Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.
28-летний Пиццолато завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 2021 и Париже 2024. Кроме того, он является трёхкратным чемпионом Европы.
Карьера Антонино Пиццолато
В 2011 году итальянский спортсмен Антонино Пиццолато начал свою соревновательную карьеру на международном юношеском уровне.
На юниорском уровне он завоевал золотые медали на двух чемпионатах Европы (2015 и 2016 годы).
Его дебют на взрослом уровне состоялся на чемпионате мира в 2014 году, где в категории до 85 кг он занял 24-е место.
В 2015 году на континентальном турнире он стал 6-м, а в 2016 году — 4-м.
В 2017 году Пиццолато принял участие в чемпионате мира в Анахайме в весовой категории до 85 кг. Он стал 3-м, подняв 358 кг в сумме двух упражнений.
На чемпионате Европы 2019 года в Батуми он стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг, суммарно подняв 356 кг. В упражнении толчок он завоевал малую золотую медаль с весом 201 кг.
В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 81 кг он во второй раз стал чемпионом Европы, набрав 370 кг. В рывке он завоевал малую золотую медаль (164 кг), а в толчке стал вторым (206 кг).
На Олимпийских играх в Токио 2021 года Пиццолато завоевал бронзовую медаль с результатом 365 кг.
В феврале 2024 года на чемпионате Европы в Софии Пиццолато завоевал серебро с результатом 380 кг. В рывке он стал третьим (170 кг), а в толчке — вторым (210 кг).
На летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году, в категории до 89 кг, Пиццолато завоевал бронзовую медаль, подняв 384 кг в сумме двух упражнений, что на 20 кг меньше, чем у олимпийского чемпиона Карлоса Насара.