Бронзового призера Олимпийских игр обвиняют в групповом изнасиловании финской туристки

Судебное разбирательство по данному делу началось еще прошлой зимой, но информация о том, что обвинение предъявлено в числе прочих и Пиццолато, стала известна только сейчас, сообщает Ilta-Sanomat, ссылаясь на итальянскую газету.

Преступление произошло еще в июле 2022 года в портовом городе Трапани на Сицилии. По данным Corriere della Sera, Пиццолато и трое его друзей изнасиловали пьяную туристку. Мужчины прекратили насилие только когда жертва заплакала и попросила их остановиться.

После совершенного преступления 26-летняя финская туристка обратилась в больницу и сообщила о произошедшем в полицию.

Итальянская федерация тяжёлой атлетики опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила, что она оказывает всестороннюю помощь властям в проведении расследования.

Помимо итальянского известного тяжелоатлета, на скамье подсудимых по делу о изнасиловании находятся Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.

28-летний Пиццолато завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 2021 и Париже 2024. Кроме того, он является трёхкратным чемпионом Европы.

Карьера Антонино Пиццолато

В 2011 году итальянский спортсмен Антонино Пиццолато начал свою соревновательную карьеру на международном юношеском уровне.

На юниорском уровне он завоевал золотые медали на двух чемпионатах Европы (2015 и 2016 годы).

Его дебют на взрослом уровне состоялся на чемпионате мира в 2014 году, где в категории до 85 кг он занял 24-е место.

В 2015 году на континентальном турнире он стал 6-м, а в 2016 году — 4-м.

В 2017 году Пиццолато принял участие в чемпионате мира в Анахайме в весовой категории до 85 кг. Он стал 3-м, подняв 358 кг в сумме двух упражнений.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми он стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг, суммарно подняв 356 кг. В упражнении толчок он завоевал малую золотую медаль с весом 201 кг.