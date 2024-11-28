Лига чемпионов: „Ливерпуль“ обыграл „Реал“, а ПСВ сотворил камбэк в матче с „Шахтером“
В среду состоялись последние матчи пятого тура Лиги чемпионов
„Ливерпуль“ победил мадридский „Реал“
На „Энфилде“ „Ливерпуль“ доминировал в первом тайме, но долго не мог воплотить свое преимущество в гол. Все изменилось в самом начале второй половины: давление хозяев наконец принесло плоды, и Алексис Мак Аллистер открыл счет.
„Реал“ получил шанс восстановить равновесие на 61-й минуте, когда Энди Робертсон сфолил в штрафной. Однако Куивин Келлехер в блестящем стиле парировал удар Килиана Мбаппе с пенальти, сохранив преимущество англичан.
Спустя десять минут „Ливерпуль“ мог удвоить счет. Мохамед Салах заработал пенальти, но не сумел реализовать его — мяч после удара египтянина, задев штангу, прошел мимо ворот.
Тем не менее хозяева добились своего на 77-й минуте. После розыгрыша углового Коди Гакпо остался без опеки и хладнокровно отправил мяч головой в сетку. Итоговый счет 2:0 закрепил уверенную победу „Ливерпуля“ перед родными трибунами.
„Ливерпуль“ стал единственной командой, выигравшей все 5 матчей на групповом этапе турнира.
ПСВ ушел с 0:2 и победил „Шахтер“
Драма в Лиге чемпионов: ПСВ вырвал победу у „Шахтера“
Матч начался с агрессивных атак хозяев, но голкипер „Шахтера“ Анатолий Ризнык был непробиваем. Более того, его точный вынос стал началом голевой атаки, в которой Конопля и Зубков ассистировали Сикану. Форвард в подкате забил, вдохновив дончан на дальнейшие успехи.
Пока Ризнык нейтрализовывал удары де Йонга, Бакайоко и других, „Шахтер“ увеличил отрыв. Вновь ассистировал Конопля, а Александр Зубков филигранным ударом в дальний угол сделал счет 2:0. Перед перерывом Микола Матвиенко мог сделать счет разгромным, но удача отвернулась.
Во втором тайме разгорелся скандал. Грубый фол Тиллмана против Сикана остался безнаказанным, несмотря на явные основания для удаления. VAR поддержал судью, оставив поле без дисциплинарных санкций.
„Шахтер“ героически оборонялся, но красная карточка Педро Энрике изменила игру. Остаться вдесятером против набравшего обороты ПСВ оказалось слишком сложно. Тиллман, который должен был покинуть поле, стал героем матча, оформив дубль, а Пепи забил победный гол в концовке — 3:2.
Несмотря на выдающуюся игру Ризныка с 15 сейвами, судьба матча оказалась не в пользу „Шахтера“.
Что еще?
Европейский вечер: разгромы, VAR и долгожданные победы
Дортмундская „Боруссия“ продолжила свое победное шествие, разгромив загребское „Динамо“ со счетом 3:0. Голы в составе немецкой команды забили Джейми Гиттенс, Рами Бенсебаини и Серу Гирасси. Это уже четвертая победа дортмундцев в турнире.
На другом стадионе, „Астон Вилла“ Унаи Эмери дома сыграла вничью 0:0 с туринским „Ювентусом“. Англичане были близки к победе, но VAR отменил гол Моргана Роджерса на последней минуте из-за нарушения правил. С 10 очками бирмингемцы делят 6-е место в группе, в то время как „Ювентус“ с 8 очками находится в нижней части второй десятки.
Самым ярким матчем вечера стал поединок в Белграде, где „Црвена Звезда“ впервые за пять лет одержала победу в Лиге чемпионов, разгромив „Штутгарт“ со счетом 5:1. Немцы начали мощно, забив на 5-й минуте благодаря Эрмедину Демировичу, но сербы быстро взяли игру под контроль. Силас Катомпа Мвумпа сравнял счет, а Раде Крунич вывел „Црвену Звезду“ вперед еще до перерыва. Во втором тайме Мирко Иванич и дубль Неманьи Радоньича закрепили уверенный успех хозяев.
Результаты:
„Црвена Звезда“ — „Штутгарт“ — 5:1 (2:1)
Голы: Сайлас Катомпа Мвумпа (12), Раде Крунич (31), М. Иванич (65), Н. Радонич (69), Н. Радонич (88) — Э. Демирович (5)
„Штурм“ — „Жирона“ — 1:0 (0:0)
Голы: Мика Биерет (59)
„Ливерпуль“ — „Реал“ — 2:0 (0:0)
Голы: А. Мак Аллистер (52), К. Гакпо (77)
„Астон Вилла“ — „Ювентус“ — 0:0
„Монако“ — „Бенфика“ — 2:3 (1:0)
Голы: Э. Бен Сегир (13), Сунгуту Магасса (67) — В. Павлидис (48), Артур Кабрал (84), Зеки Амдуни (88)
ПСВ — „Шахтер“ — 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 8 Сикан, 0:2 – 37 Зубков, 1:2 – 87 Тилльман, 2:2 – 90 Тилльман, 3:2 – 90+5 Пепи.