Лига чемпионов: „Ливерпуль“ обыграл „Реал“, а ПСВ сотворил камбэк в матче с „Шахтером“

„Ливерпуль“ победил мадридский „Реал“

На „Энфилде“ „Ливерпуль“ доминировал в первом тайме, но долго не мог воплотить свое преимущество в гол. Все изменилось в самом начале второй половины: давление хозяев наконец принесло плоды, и Алексис Мак Аллистер открыл счет.

„Реал“ получил шанс восстановить равновесие на 61-й минуте, когда Энди Робертсон сфолил в штрафной. Однако Куивин Келлехер в блестящем стиле парировал удар Килиана Мбаппе с пенальти, сохранив преимущество англичан.

Спустя десять минут „Ливерпуль“ мог удвоить счет. Мохамед Салах заработал пенальти, но не сумел реализовать его — мяч после удара египтянина, задев штангу, прошел мимо ворот.

Тем не менее хозяева добились своего на 77-й минуте. После розыгрыша углового Коди Гакпо остался без опеки и хладнокровно отправил мяч головой в сетку. Итоговый счет 2:0 закрепил уверенную победу „Ливерпуля“ перед родными трибунами.

„Ливерпуль“ стал единственной командой, выигравшей все 5 матчей на групповом этапе турнира.

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Матч начался с агрессивных атак хозяев, но голкипер „Шахтера“ Анатолий Ризнык был непробиваем. Более того, его точный вынос стал началом голевой атаки, в которой Конопля и Зубков ассистировали Сикану. Форвард в подкате забил, вдохновив дончан на дальнейшие успехи.

Пока Ризнык нейтрализовывал удары де Йонга, Бакайоко и других, „Шахтер“ увеличил отрыв. Вновь ассистировал Конопля, а Александр Зубков филигранным ударом в дальний угол сделал счет 2:0. Перед перерывом Микола Матвиенко мог сделать счет разгромным, но удача отвернулась.

Во втором тайме разгорелся скандал. Грубый фол Тиллмана против Сикана остался безнаказанным, несмотря на явные основания для удаления. VAR поддержал судью, оставив поле без дисциплинарных санкций.