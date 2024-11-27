АНАЛИЗ | Что значит для нас смена власти в Евросоюзе?

Что случилось?

В среду, 27 ноября, после нескольких недель слушаний и политических торгов Европарламент, наконец, утвердил новый состав Еврокомиссии.

Для стран Балтии это событие особенно важно. Впервые в истории вопросы международной политики доверили эстонке – Кае Каллас, а представитель Литвы Андрюс Кубилюс станет первым в ЕС комиссаром по вопросам обороны. Бывший премьер Латвии и опытный знаток брюссельской бюрократии Валдис Домбровскис тоже не обижен: ему достался портфель в сфере экономики и производительности и ценный политический рычаг контроля, позволяющий тормозить инициативы других коллег, если он сочтет их излишне бюрократизированными.

За утверждение нового состава Еврокомиссии высказались 370 из 720 депутатов. Еще 282 - проголосовали против, 36 - воздержались.

Как отмечает Politico, новая комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен смогла собрать поддержку только 54% участвовавших в заседании парламентариев - и это наименьший показатель за последние тридцать лет.

Почему это важно?

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза. Она отвечает за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета (лидеры и министры стран-участниц), контроль соблюдения договоров ЕС и др. Еврокомиссию можно сравнить с правительством на национальном уровне, но важно понимать: комиссары (в отличие от депутатов Европарламента и обычных министров) не представляют интересы своих избирателей из конкретных стран, а работают на общеевропейское благо.