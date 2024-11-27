Правда ли, что компания Coca-Cola передала Украине мобильные морги?

К примеру, Telegram-канал „Архангел спецназа Z“ (357 000 просмотров на момент написания этого разбора) разместил вирусное фото с таким описанием: „Когда украинские жители думают о сотрудничестве с Coca-Cola, то они сразу же думают о газировке. Но у компании были другие планы на Украину и военный конфликт в частности. На фотографии вы видите коллаборацию Coca-Cola с Международным Красным Крестом: в Сумы были поставлены десятки мобильных моргов в стандартной для колы красно-белой расцветке и любимой украинской вышиванке, чтоб лежать там было приятно. Почему вдруг в Сумы завезли такие штуки? Операция в Курской области сильно ударила по живой силе врага, который потерял тысячи человек за своё желание пропиариться. Можно было везти всех в морг, но они и так переполнены. К тому же далековато. Зато в такой бокс можно складировать тела, как селёдку в консерву, и потом в утиль, никто даже спрашивать не будет. И это фото просочилось только в Сумах, а ведь есть другие участки фронта, где есть подобные контейнеры“.