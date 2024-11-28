За рубежом
28.11.2024, 21:49

Не хватает восьми сантиметров: терминал Rail Baltica в Рижском аэропорту не подходит для железнодорожной колеи „советской“ ширины, поезд запущен не будет

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Уже в сентябре прозвучала информация о планах прокладки железнодорожной колеи шириной 1520 мм от Рижского центрального вокзала до Рижского аэропорта, чтобы еще до завершения первого этапа Rail Baltica запустить на этом участке поезда ViVi. Однако для реализации этой идеи есть практические препятствия - терминал Rail Baltica в аэропорту не предназначен для железнодорожной колеи „советской“ ширины, сообщил эксперт в передаче Spried ar Delfi.

Руководитель парламентской комиссии по расследованию реализации проекта Rail Baltica в Латвии Андрис Кулбергс напомнил, что сейчас разрабатываются планы проекта, по которым Рижский вокзал и аэропорт, а также основной маршрут Rail Baltica соединят рельсами советского образца.

„Насколько мне известно, в гигантском терминале, который мы построили в аэропорту, (...) не хватает 8 сантиметров. Слишком мало (места) на бетонном перроне - нельзя уложить рельсы шириной 1435 мм с рельсами шириной 1520 мм. (...) Получается, что мы только один рельс можем пустить туда из-за этого ограничения“, - сообщил Кулбергс.

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