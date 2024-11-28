Не хватает восьми сантиметров: терминал Rail Baltica в Рижском аэропорту не подходит для железнодорожной колеи „советской“ ширины, поезд запущен не будет

Уже в сентябре прозвучала информация о планах прокладки железнодорожной колеи шириной 1520 мм от Рижского центрального вокзала до Рижского аэропорта, чтобы еще до завершения первого этапа Rail Baltica запустить на этом участке поезда ViVi. Однако для реализации этой идеи есть практические препятствия - терминал Rail Baltica в аэропорту не предназначен для железнодорожной колеи „советской“ ширины, сообщил эксперт в передаче Spried ar Delfi.