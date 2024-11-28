О какой войне с Россией предупреждают нас премьер-министр и президент?

Учитывая вчерашнюю новость о самолёте, разбившемся в Вильнюсе, и прошлую неделю, ознаменовавшуюся инцидентами с повреждением кабелей связи в Балтийском море, можно предположить, что именно эти события стали основной причиной созыва Совета национальной безопасности и обороны. Не говоря уже о недавнем давлении России на украинском фронте.