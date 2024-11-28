Мнение
28.11.2024, 06:40

О какой войне с Россией предупреждают нас премьер-министр и президент?

 
„Мы должны готовиться к худшему“
редакция мнений Eesti Päevaleht
Премьер-министр Кристен Михал и президент Алар Карис во время пресс-конференции.
Премьер-министр Кристен Михал и президент Алар Карис во время пресс-конференции.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Если предостерегать, то уж так, чтобы до людей дошло, иначе в обществе нагнетается излишняя паника.

Учитывая вчерашнюю новость о самолёте, разбившемся в Вильнюсе, и прошлую неделю, ознаменовавшуюся инцидентами с повреждением кабелей связи в Балтийском море, можно предположить, что именно эти события стали основной причиной созыва Совета национальной безопасности и обороны. Не говоря уже о недавнем давлении России на украинском фронте.

Заявления президента и премьер-министра можно охарактеризовать словом „эвфемистичные“ — предостережение, прозвучавшее как-то завуалированно, за которым всё сильнее проглядывает угроза гибридной войны.

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