28.11.2024, 06:40
О какой войне с Россией предупреждают нас премьер-министр и президент?
„Мы должны готовиться к худшему“
ФОТО: | Delfi Meedia
Если предостерегать, то уж так, чтобы до людей дошло, иначе в обществе нагнетается излишняя паника.
Учитывая вчерашнюю новость о самолёте, разбившемся в Вильнюсе, и прошлую неделю, ознаменовавшуюся инцидентами с повреждением кабелей связи в Балтийском море, можно предположить, что именно эти события стали основной причиной созыва Совета национальной безопасности и обороны. Не говоря уже о недавнем давлении России на украинском фронте.
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