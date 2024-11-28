Уехавшая из России в Польшу фигуристка: мне постоянно желают смерти

После смены гражданства Куракова каждый год становилась чемпионкой Польши, а ее лучшим результатом на чемпионате мира было 11-е место в прошлом сезоне. Также она дважды занимала четвертое место на чемпионатах Европы, пишет РБК.

„К сожалению, люди в России недовольны. После выступлений я продолжаю постоянно получать пожелания смерти, ненавистнические комментарии. В этом сезоне их намного больше, возможно, из-за результатов“, — поделилась Куракова.

„Я хочу радовать фанатов. И я ощущаю на себе давление, потому что они рассчитывают на меня.

Я люблю Польшу и мечтаю жить здесь. Каждый раз, когда я прилетаю сюда на самолете, чувствую особенный запах. Я вдыхаю воздух и понимаю, что я дома. Я чувствую запах счастья и надежды.

Я бы хотела перевезти в Польшу родителей. Было приятно видеть их, когда у них была возможность приезжать. Но люди из России не рады мне. Я получаю угрозы и комментарии, полные ненависти. В этом сезоне их стало даже больше. Я на них не отвечаю, но мне все равно больно. Самое обидное? Фраза: „Ты позоришь Польшу“. Это было как удар ножом в сердце. Потому что никто не может себе представить, насколько я благодарна за возможность представлять эту страну. Я хочу, чтобы Польша мной гордилась“, — заявила Куракова в интервью Przeglad Sportowy.

Ранее спортсменка в том же интервью призналась, что хотела завершить карьеру после неудачного выступления на чемпионате Европы. Там она заняла 25-е место. Однако её „уход“ продлился всего две недели.

„Я завершала карьеру, потому что больше не могла выдерживать разочарования. Мне казалось, что всё кончено, и я не понимала, почему мои результаты так ухудшились“, — вспоминает Екатерина.

Она поделилась, что в этот период была настолько растеряна, что просто сбежала из своей привычной жизни, купив билеты в Лондон. Путешествие стало для неё способом отвлечься от давления и найти себя. В течение четырёх дней в Париже она прошла более 100 километров, размышляя о будущем.