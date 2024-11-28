Уехавшая из России в Польшу фигуристка: мне постоянно желают смерти
Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, с 2018 года выступающая за Польшу, заявила Przeglad Sportowy, что на родине не рады смене ее гражданства и постоянно пишут злобные комментарии в соцсетях.
После смены гражданства Куракова каждый год становилась чемпионкой Польши, а ее лучшим результатом на чемпионате мира было 11-е место в прошлом сезоне. Также она дважды занимала четвертое место на чемпионатах Европы, пишет РБК.
„К сожалению, люди в России недовольны. После выступлений я продолжаю постоянно получать пожелания смерти, ненавистнические комментарии. В этом сезоне их намного больше, возможно, из-за результатов“, — поделилась Куракова.
„Я хочу радовать фанатов. И я ощущаю на себе давление, потому что они рассчитывают на меня.
Я люблю Польшу и мечтаю жить здесь. Каждый раз, когда я прилетаю сюда на самолете, чувствую особенный запах. Я вдыхаю воздух и понимаю, что я дома. Я чувствую запах счастья и надежды.
Я бы хотела перевезти в Польшу родителей. Было приятно видеть их, когда у них была возможность приезжать. Но люди из России не рады мне. Я получаю угрозы и комментарии, полные ненависти. В этом сезоне их стало даже больше. Я на них не отвечаю, но мне все равно больно. Самое обидное? Фраза: „Ты позоришь Польшу“. Это было как удар ножом в сердце. Потому что никто не может себе представить, насколько я благодарна за возможность представлять эту страну. Я хочу, чтобы Польша мной гордилась“, — заявила Куракова в интервью Przeglad Sportowy.
Ранее спортсменка в том же интервью призналась, что хотела завершить карьеру после неудачного выступления на чемпионате Европы. Там она заняла 25-е место. Однако её „уход“ продлился всего две недели.
„Я завершала карьеру, потому что больше не могла выдерживать разочарования. Мне казалось, что всё кончено, и я не понимала, почему мои результаты так ухудшились“, — вспоминает Екатерина.
Она поделилась, что в этот период была настолько растеряна, что просто сбежала из своей привычной жизни, купив билеты в Лондон. Путешествие стало для неё способом отвлечься от давления и найти себя. В течение четырёх дней в Париже она прошла более 100 километров, размышляя о будущем.
Прогулки по европейским улицам помогли Екатерине осознать, что жизнь без фигурного катания кажется ей пустой. Вернувшись домой, она приняла решение дать спорту ещё один шанс.
„Я поняла, что ужасно скучаю по катку. Эти две недели вне льда показали мне, что я жила не своей жизнью. Уход был ошибкой, и я решила вернуться, несмотря на все трудности“, — призналась Куракова.
Она признаёт, что возвращение в спорт требует огромных усилий как физически, так и морально, но её желание стать лучше и показать пример молодым девушкам стало главным мотиватором.
В итоге на чемпионате мира 2024 года она стала 11-ой.
„Все последние Олимпиады выигрывали девушки, которые рано завершали карьеру. Я хочу доказать, что можно не только вернуться в спорт, но и достичь хороших результатов, несмотря на трудности“, — заявила Екатерина.
Её желание стать примером для молодых спортсменок подкреплено личным опытом. Она хочет показать, что переходный возраст, смена жизненных ориентиров и внутренние кризисы — это всего лишь этап, который можно преодолеть.