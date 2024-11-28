ЭСКИЗЫ | Ласнамяэский центр экономики замкнутого цикла будет красивым и экологичным

„Новый центр экономики замкнутого цикла задаст новый стандарт в обращении с отходами. Помимо современной станции переработки, здесь будут мастерские по ремонту, помещение для повторного использования, магазин товаров вторичного использования, учебные классы и кафе. Я надеюсь, что новые центры будут способствовать развитию предпринимательства в сфере экономики замкнутого цикла, а также появлению новых продуктов и услуг, соответствующих принципам цикличной экономики“, – отметила вице-мэр Маргот Роозе.

Жителям района будет удобно и недалеко добираться до нового центра как на общественном транспорте, так и на велосипеде. Однако, по словам Роозе, нет причин беспокоиться о нарушении покоя и тишины, поскольку все контейнеры станции переработки размещены внутри здания.

Часть здания будет построена из дерева и покрыта зеленой крышей. Конструкция несущей системы здания позволит в будущем гибко проводить перепланировки и, при необходимости, демонтаж, что упростит повторное использование материалов. Опалубку из литого на месте железобетона планируется повторно использовать для создания подвесных потолков. Для внутреннего обустройства здания также будут использованы материалы вторичной переработки. Например, полки будут изготовлены из переработанной древесины, а материалы для повторного использования применят в дизайне осветительных приборов. На крыше центра будет установлена небольшая солнечная электростанция, а управление зданием и его системами будет осуществляться с помощью умных технологий. В туалетах для смыва будет использоваться дождевая вода, которая также будет применяться для полива.