ЭСКИЗЫ | Ласнамяэский центр экономики замкнутого цикла будет красивым и экологичным
В скором времени начнется строительство Ласнамяэского центра экономики замкнутого цикла – Таллиннский департамент городского имущества и Таллиннский центр экономики замкнутого цикла заключили договор на строительство с компанией Fund Ehitus OÜ. Это будет второй центр экономики замкнутого цикла в столице, который позволит горожанам утилизировать отходы недалеко от дома и более экологично.
„Новый центр экономики замкнутого цикла задаст новый стандарт в обращении с отходами. Помимо современной станции переработки, здесь будут мастерские по ремонту, помещение для повторного использования, магазин товаров вторичного использования, учебные классы и кафе. Я надеюсь, что новые центры будут способствовать развитию предпринимательства в сфере экономики замкнутого цикла, а также появлению новых продуктов и услуг, соответствующих принципам цикличной экономики“, – отметила вице-мэр Маргот Роозе.
Жителям района будет удобно и недалеко добираться до нового центра как на общественном транспорте, так и на велосипеде. Однако, по словам Роозе, нет причин беспокоиться о нарушении покоя и тишины, поскольку все контейнеры станции переработки размещены внутри здания.
Часть здания будет построена из дерева и покрыта зеленой крышей. Конструкция несущей системы здания позволит в будущем гибко проводить перепланировки и, при необходимости, демонтаж, что упростит повторное использование материалов. Опалубку из литого на месте железобетона планируется повторно использовать для создания подвесных потолков. Для внутреннего обустройства здания также будут использованы материалы вторичной переработки. Например, полки будут изготовлены из переработанной древесины, а материалы для повторного использования применят в дизайне осветительных приборов. На крыше центра будет установлена небольшая солнечная электростанция, а управление зданием и его системами будет осуществляться с помощью умных технологий. В туалетах для смыва будет использоваться дождевая вода, которая также будет применяться для полива.
Руководитель Таллиннского центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле отметил, что это будет уникальный центр, аналогов которому в Эстонии еще нет. „Мы многому научились у наших коллег из Норвегии, Швеции и Финляндии, а отличное сотрудничество с архитектором позволит создать функциональное и архитектурно выдающееся здание. Впервые в городском строительстве мы экспериментируем с материалами вторичного использования в таких масштабах. Например, фасад здания для переработки отходов будет выполнен из переработанной древесины“.
Архитектор Ласнамяэского центра экономики замкнутого цикла – Урмо Метс из архитектурного бюро Kolm Koma, а проектирование выполнила компания RTG Projektibüroo AS. Основой для проекта строительства стало видение центра градостроительных компетенций Таллиннского департамента городского планирования, направленное на принципиальное переосмысление концепции центров экономики замкнутого цикла. Авторами концепции выступили архитекторы центра градостроительных компетенций Иво Арро и Пако Ульман. Стоимость нового центра составит примерно в 7,9 миллиона евро, завершение строительства запланировано через 13 месяцев.
После завершения строительства на заросшем кустарником участке будет создан общественный парк с минимальным вмешательством, чтобы сохранить как можно больше природного ландшафта. В здании и на прилегающей территории планируется создание постоянных и временных образовательных экспозиций.
„План развития экономики замкнутого цикла и новый центр помогут ускорить развитие продуктов и услуг, созданных по принципам цикличной экономики“, – подчеркнула Маргот Роозе.