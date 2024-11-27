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27.11.2024, 16:12

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: пярнуская команда, набравшая хорошую форму, обыграла „Выру Баррус“ в пяти сетах

 
„Пярну“
„Пярну“
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В среду, 27 ноября, в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ обыграла „Выру Баррус“ со счетом 3:2.

Команда „Пярну“ уверенно начала матч, выиграв первые две партии со счётом 25:16 и 25:21. Однако в третьей партии клуб из Выру показал характер, одержал победу со счётом 26:24 и лишил хозяев возможности завершить встречу на матч-пойнте.

В четвёртой партии гости продолжили наращивать темп, переломив ход матча и победив со счётом 25:20, тем самым сравняв общий счёт — 2:2. В решающей пятой партии „Пярну“ сохранил концентрацию и одержал свою четвёртую подряд победу, завершив матч со счётом 15:12.

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