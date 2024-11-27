МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: пярнуская команда, набравшая хорошую форму, обыграла „Выру Баррус“ в пяти сетах

Команда „Пярну“ уверенно начала матч, выиграв первые две партии со счётом 25:16 и 25:21. Однако в третьей партии клуб из Выру показал характер, одержал победу со счётом 26:24 и лишил хозяев возможности завершить встречу на матч-пойнте.