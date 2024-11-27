Баскетбол
27.11.2024, 15:21

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ потерпел разгромное поражение от „Калева/Крамо“

 
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В среду, 27 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „ТалТех/Алексела“ проиграл в родных стен„Калеву/Крамо“ со счетом 75:109.

Начало четверти прошло в равной борьбе, и в первой половине счет оставался ничейным — 15:15. Однако в концовке чемпион Эстонии, „Калев“, сумел переломить ситуацию и завершил стартовую четверть с небольшим отрывом, выиграв ее со счетом 28:22.

Во второй четверти гости быстро захватили инициативу. К середине отрезка их преимущество достигло 15 очков, а к концу четверти увеличилось до 18. На большой перерыв „Калев“ ушел с комфортным преимуществом — 57:39.

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