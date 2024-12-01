Гранитный щебень в машине может спасти ситуацию!

„Перед тем как выехать зимой на дорогу, нужно убедиться, что автомобиль в надлежащем состоянии. Это значит, что на машине установлены качественные зимние шины, залита зимняя жидкость для стеклоомывателя, а тормоза, фары и дворники находятся в исправности“, – отметил Рандел Липп, руководитель Elke Rakvere.

Он перечислил 5 важных шагов для подготовки автомобиля к зиме:

1. Убедитесь, что у автомобиля качественные зимние шины.

В Эстонии минимальная глубина протектора зимних шин составляет 3 мм. Однако рекомендуется глубина 4–5 мм, чтобы обеспечить большую безопасность, особенно на скользких или заснеженных дорогах. „Зимние шины, при правильном хранении и в зависимости от годового пробега, могут служить до 5 лет. Проверить состояние шин можно в автосервисе. Обратите внимание на равномерность износа, наличие трещин, разрывов или других повреждений“, – объяснил Липп.

2. Очистите и смажьте тормоза.

„Перед зимой особенно важно заменить тормозную и сцепную жидкости, особенно в старых автомобилях, так как они впитывают влагу, которая в сильные морозы может повредить тормозную систему или привести к её отказу“, – отметил он. Также необходимо проверить состояние ходовой части – системы механических элементов автомобиля. „Все это рекомендуется сделать в автосервисе до наступления зимы“, – посоветовал Липп.

3. Проверьте аккумулятор, чтобы машина запускалась без проблем даже в мороз.

Аккумулятор можно протестировать в автосервисе. Тест покажет, нужно ли его просто зарядить или заменить. „Средний срок службы аккумулятора 4–5 лет. У старых аккумуляторов, которые легко обслуживаются и находятся в доступном месте, можно самостоятельно проверить уровень электролита, при необходимости долить дистиллированную воду и зарядить“, – добавил руководитель Elke Rakvere.

4. Проверьте работу передних и задних дворников.

Заранее замените летнюю жидкость для стеклоомывателя на зимнюю. Также проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в моторе и подходит ли она для зимних условий.