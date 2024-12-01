Гранитный щебень в машине может спасти ситуацию!
Чтобы зимой не застрять на дороге, стоит проверить и обслужить освещение, аккумулятор, тормоза и дворники автомобиля. Делать это лучше заранее, чтобы избежать длинных очередей. Кроме того, на автомобиле обязательно должны быть зимние шины.
„Перед тем как выехать зимой на дорогу, нужно убедиться, что автомобиль в надлежащем состоянии. Это значит, что на машине установлены качественные зимние шины, залита зимняя жидкость для стеклоомывателя, а тормоза, фары и дворники находятся в исправности“, – отметил Рандел Липп, руководитель Elke Rakvere.
Он перечислил 5 важных шагов для подготовки автомобиля к зиме:
1. Убедитесь, что у автомобиля качественные зимние шины.
В Эстонии минимальная глубина протектора зимних шин составляет 3 мм. Однако рекомендуется глубина 4–5 мм, чтобы обеспечить большую безопасность, особенно на скользких или заснеженных дорогах. „Зимние шины, при правильном хранении и в зависимости от годового пробега, могут служить до 5 лет. Проверить состояние шин можно в автосервисе. Обратите внимание на равномерность износа, наличие трещин, разрывов или других повреждений“, – объяснил Липп.
2. Очистите и смажьте тормоза.
„Перед зимой особенно важно заменить тормозную и сцепную жидкости, особенно в старых автомобилях, так как они впитывают влагу, которая в сильные морозы может повредить тормозную систему или привести к её отказу“, – отметил он. Также необходимо проверить состояние ходовой части – системы механических элементов автомобиля. „Все это рекомендуется сделать в автосервисе до наступления зимы“, – посоветовал Липп.
3. Проверьте аккумулятор, чтобы машина запускалась без проблем даже в мороз.
Аккумулятор можно протестировать в автосервисе. Тест покажет, нужно ли его просто зарядить или заменить. „Средний срок службы аккумулятора 4–5 лет. У старых аккумуляторов, которые легко обслуживаются и находятся в доступном месте, можно самостоятельно проверить уровень электролита, при необходимости долить дистиллированную воду и зарядить“, – добавил руководитель Elke Rakvere.
4. Проверьте работу передних и задних дворников.
Заранее замените летнюю жидкость для стеклоомывателя на зимнюю. Также проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в моторе и подходит ли она для зимних условий.
5. Зимой важно регулярно мыть машину, так как соль и гранитный щебень на дорогах могут её повредить.
На автомобиле могут появиться летучая ржавчина и смола, которые шипованные шины поднимают с дороги. „В течение зимы стоит хотя бы раз сделать тщательную очистку кузова от смолы. Отличной защитой станет керамический воск, который предотвращает накопление грязи и развитие коррозии“, – сказал Липп.
Помимо вышеперечисленного, Липп советует дополнить автомобильный комплект зимними аксессуарами: помимо скребка для льда и щетки для снега, запастись небольшой лопатой, небольшим количеством гранитного щебня и буксировочным тросом на случай, если автомобиль попадет на лед или застрянет в снегу. Если запасного колеса нет, в багажнике пригодятся компрессор и герметик для шин. „Проверьте срок годности герметика, так как просроченное средство может не сработать. Если используете запасное колесо, проверьте его давление, так как на морозе оно может снизиться“, – подчеркнул он. Также зимой стоит держать в запасе спрей для размораживания и масло для замков, чтобы избежать неожиданных замерзаний.
Многие современные автомобили оснащены дистанционными приложениями, которые позволяют завести автомобиль из дома. Например, приложение MyToyota позволяет включить двигатель и прогреть салон прямо из дома.
По словам руководителя Elke Rakvere Рандела Липпа, регулярное обслуживание автомобиля помогает предотвратить многие проблемы и сохраняет его в хорошем состоянии даже после зимы. „С другой стороны, при вождении в снег и морозы следует быть особенно внимательным и учитывать изменчивые погодные условия как в городе, так и на шоссе“, – добавил он.