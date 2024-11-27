Эстонский фитнес-тренер за употребление допинга ученицей дисквалифицирован на четыре года: „Мне нечем гордиться“

Наказание Попова вступило в силу 19 ноября и продлится до 18 ноября 2028 года. Ранее, 23 мая, тот же четырёхлетний запрет на участие в соревнованиях был наложен на его ученицу Регину Андре (Круковская), у которой в пробе, взятой после соревнований 13 апреля, были обнаружены диуретики и маскирующие вещества гидрохлоротиазид, хлоротиазид и триамтерен. В тот день проходил чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу в Тарту.