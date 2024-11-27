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27.11.2024, 14:40

Эстонский фитнес-тренер за употребление допинга ученицей дисквалифицирован на четыре года: „Мне нечем гордиться“

 
Регина Круковская и Сергей Попов.
Регина Круковская и Сергей Попов.
ФОТО: Artjom Fraiman/Eesti Kulturismi ja fitnessi liitHC GYM | Kollaaž

Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) наложил четырёхлетний запрет на тренера по культуризму и фитнесу Сергея Попова, который признал свою вину в том, что его подопечная употребляла запрещённые вещества.

Наказание Попова вступило в силу 19 ноября и продлится до 18 ноября 2028 года. Ранее, 23 мая, тот же четырёхлетний запрет на участие в соревнованиях был наложен на его ученицу Регину Андре (Круковская), у которой в пробе, взятой после соревнований 13 апреля, были обнаружены диуретики и маскирующие вещества гидрохлоротиазид, хлоротиазид и триамтерен. В тот день проходил чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу в Тарту.

Это стало вторым наказанием для тренера в истории Эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики (EADSE). В 2013 году аналогичное нарушение привело к пожизненному отстранению тренера по плаванию Николая Борзова, который склонял 17-летнюю пловчиху Аниту Степаненко к употреблению допинга. Он дал своей подопечной напиток, содержащий станозолол, при этом не уведомив её о наличии запрещенного вещества. В отличие от Борзова, Сергей Попов избежал пожизненного запрета благодаря признанию вины и сотрудничеству с антидопинговыми органами.

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